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Rajasthan Heatwave: भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम, लेकिन अभी भी 47°C पार बना पारा, जानें आज के टॉप 10 गर्म शहर

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 29, 2026, 11:22 AM|Updated: May 29, 2026, 11:37 AM

Rajasthan Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम ने यू-टर्न लिया है. श्रीगंगानगर (47.1°C) सहित कई शहर भीषण गर्मी की चपेट में हैं, लेकिन दौसा, करौली और भरतपुर समेत कई संभागों में तेज आंधी-बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट है. यह राहत जून के पहले सप्ताह तक जारी रहेगी.

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राजस्थान में पिछले कई दिनों से जारी रिकॉर्डतोड़ और झुलसाती गर्मी से बेहाल मरूधरावासियों के लिए आखिरकार एक बड़ी राहत भरी खबर आई है. प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम ने पूरी तरह करवट (यू-टर्न) ले ली है. एक नए और शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में दोपहर बाद तेज आंधी के साथ मेघगर्जन और हल्की बारिश दर्ज की गई है.
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इस बदलते मौसम के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण हीटवेव से थोड़ी तसल्ली मिली है.
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मौसम विभाग द्वारा 29 मई 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार, हालांकि आंधी-बारिश से पारा थोड़ा गिरा है, लेकिन फिर भी अधिकांश शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार बना हुआ है. श्रीगंगानगर एक बार फिर प्रदेश का सबसे गर्म इलाका रहा.
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IMD के अनुसार राजस्थान के टॉप-10 सबसे गर्म शहरों की स्थिति की बात की जाए तो श्रीगंगानगर 47.1°C, चूरू 46.5°C, कोटा 46.4°C, टोंक 46.2°C, अलवर,जैसलमेर व फलोदी में 46.0°C, जयपुर 45.4°C, बीकानेर और फतेहपुर में 45.3°C पारा दर्ज किया गया है.
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मौसम केंद्र जयपुर ने आगामी कुछ घंटों के लिए अत्यंत तात्कालिक चेतावनी जारी की है, जिसके तहत तेज आंधी-तूफान और वज्रपात की आशंका जताई गई है. दौसा, करौली, धौलपुर तथा भरतपुर जिलों में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन और वज्रपात के साथ 60 से 80 किमी/घंटा की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चलने, ओलावृष्टि होने तथा हल्की से मध्यम बारिश की प्रबल संभावना है.
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वहीं झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली बहरोड़, खैरथल-तिजारा, डीग, अलवर, सवाई माधोपुर तथा राजधानी जयपुर जिलों में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी हैं.
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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बार आंधी और बारिश का यह दौर लंबा खिंचने वाला है, जिससे नौतपा के आखिरी दिन और जून की शुरुआत ठंडी रहेगी. 30-31 मई यानि को शनिवार और रविवार को इस पश्चिमी विक्षोभ का सबसे तगड़ा असर दिखेगा. जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है. मई के आखिरी दिनों से शुरू हो रही यह राहत जून के पहले सप्ताह में भी बरकरार रहेगी. जून के शुरुआती 7 दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश की गतिविधियां रुक-रुक कर जारी रहेंगी.
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मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. तेज हवाओं के कारण पेड़ की बड़ी शाखाएं, बिजली के खंभे और साइनबोर्ड गिर सकते हैं. मेघगर्जन के समय पेड़ों व कमजोर कच्ची दीवारों के नीचे बिल्कुल खड़े न हों. वज्रपात (आकाशीय बिजली) के खतरे को देखते हुए घरों में लगे बिजली के उपकरणों को अनप्लग कर दें और धातु की वस्तुओं या पानी के नलों को छूने से बचें.
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किसानों को खुले में रखी फसलों और अनाज को सुरक्षित स्थानों पर ढककर रखें, क्योंकि ओलावृष्टि और तेज बारिश से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है.
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