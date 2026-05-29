/Rajasthan Heatwave: भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम, लेकिन अभी भी 47°C पार बना पारा, जानें आज के टॉप 10 गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम ने यू-टर्न लिया है. श्रीगंगानगर (47.1°C) सहित कई शहर भीषण गर्मी की चपेट में हैं, लेकिन दौसा, करौली और भरतपुर समेत कई संभागों में तेज आंधी-बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट है. यह राहत जून के पहले सप्ताह तक जारी रहेगी.