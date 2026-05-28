/Rajasthan Heatwave: भीषण गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, श्रीगंगानगर में पारा पहुंचा 48.2°C, जानें प्रदेश के टॉप 10 गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में नौतपा के चलते भीषण गर्मी का प्रकोप है, जहां श्रीगंगानगर 48.2°C तापमान के साथ देश में सबसे गर्म रहा. हालांकि, आज शाम से सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई संभागों में तेज आंधी-बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और हीटवेव से राहत मिलेगी.
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Rajasthan Weather Today Maximum Temperature
राजस्थान में नौतपा शुरू होने के साथ ही सूर्यदेव के तेवर बेहद तल्ख हो गए हैं और गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण लू और गर्म रातों का सितम जारी रहा. सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री को पार कर गया, जिसके साथ ही यह देश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों तक हीटवेव का यह दौर जारी रहने की आशंका है. हालांकि, इसी बीच आ रहे एक नए पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेशवासियों को जल्द ही चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद भी जगी है.
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पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर और पूर्वी भाग के पिलानी में अति उष्ण लहर दर्ज की गई. श्रीगंगानगर में जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं हनुमानगढ़ के संगरिया में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर रातें भी बेहद गर्म रहीं.
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राजस्थान के टॉप-10 सबसे गर्म शहरों की बात करें तो श्रीगंगानगर 48.2°C, बीकानेर 46.6°C, जैसलमेर 46.4°C, चूरू 46.4°C, फलोदी 46.2°C, कोटा 45.4°C, वनस्थली 45.2°C, बाड़मेर 45.0°C, फतेहपुर 45.0°C और अलवर में 44.8°C पारा दर्ज किया गया है.
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वहीं बात की जाए तो पिछले 24 घंटो के दौरान घटित जानकारी के अनुसार प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा .इसके विपरीत, सिरोही में सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा.
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भीषण गर्मी झेल रहे राजस्थान के लिए मौसम केंद्र जयपुर ने एक राहत भरी चेतावनी भी जारी की है. आज शाम से ही एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है. 29 से 31 मई के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.
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इस आंधी-बारिश के प्रभाव से 29 मई से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को हीटवेव से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. यह दौर जून के पहले सप्ताह तक रुक-रुक कर जारी रह सकता है.
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बदलते मौसम को देखते हुए विभाग ने अलग-अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. बता दें कि अत्यधिक गर्मी को देखते हुए बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और श्रीगंगानगर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, बालोतरा, बाड़मेर और जोधपुर में केवल लू का येलो अलर्ट है.
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जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड़, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू और हनुमानगढ़ में हीटवेव के साथ-साथ आज शाम से ही आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है
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प्रशासन और मौसम विभाग ने इस भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से सुरक्षित रहने के लिए नागरिकों से अपील की है. दोपहर के समय बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर निकलने से बचें. शरीर में पानी की कमी न होने दें, लगातार पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करते रहें. बाहर निकलते समय हमेशा हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें. इस भीषण गर्मी में अपने घरों की छतों या बाहर बेजुबान पशु-पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था अवश्य करें.