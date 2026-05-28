/Rajasthan Heatwave: भीषण गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, श्रीगंगानगर में पारा पहुंचा 48.2°C, जानें प्रदेश के टॉप 10 गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में नौतपा के चलते भीषण गर्मी का प्रकोप है, जहां श्रीगंगानगर 48.2°C तापमान के साथ देश में सबसे गर्म रहा. हालांकि, आज शाम से सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई संभागों में तेज आंधी-बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और हीटवेव से राहत मिलेगी.