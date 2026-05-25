/Rajasthan Nautapa: श्रीगंगानगर में पारा पहुंचा 46 डिग्री पार, पिलानी-अलवर में रात को भी छूटे पसीने, देखें टॉप 10 सबसे गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में 25 मई से 'नौतपा' की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है. श्रीगंगानगर 46.0°C के साथ सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने 18 जिलों में लू का अलर्ट जारी करते हुए दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है.