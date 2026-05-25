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Rajasthan Nautapa: श्रीगंगानगर में पारा पहुंचा 46 डिग्री पार, पिलानी-अलवर में रात को भी छूटे पसीने, देखें टॉप 10 सबसे गर्म शहर

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 25, 2026, 10:49 AM|Updated: May 25, 2026, 11:09 AM

Rajasthan Weather: राजस्थान में 25 मई से 'नौतपा' की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है. श्रीगंगानगर 46.0°C के साथ सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने 18 जिलों में लू का अलर्ट जारी करते हुए दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है.

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Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur

राजस्थान में जेठ के महीने की भीषण और झुलसाने वाली गर्मी ने अब अपना बेहद विकराल व रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. दिन चढ़ने के साथ ही सूर्य देव की तीखी किरणें और थपेड़े लोगों के बदन को झुलसा रहे हैं, जिसके कारण दोपहर होते-होते सूबे के अधिकांश बाजारों और सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसर जाता है.
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इसी भीषण तपन के बीच, आज यानी 25 मई से साल के सबसे गर्म 9 दिन यानी नौतपा की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है, जो आगामी 2 जून तक चलेगी. नौतपा के पहले ही दिन मरुधरा के कई रेतीले और मैदानी जिलों में पारा 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर गया है.IMD ने नौतपा की गंभीरता को देखते हुए राज्य के 18 जिलों में भीषण हीटवेव (लू) का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
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मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो आगामी दिनों में सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ने और शुष्क पश्चिमी हवाओं के कारण राजस्थान के कुछ अति-संवेदनशील इलाकों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर आधा शतक लगा सकता है.पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही राजस्थान के संभागों में इन दिनों अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया जा रहा है.
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मौसम विभाग द्वारा 25 मई 2026 को जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के सबसे ज्यादा तपने वाले शीर्ष 10 शहरों में श्रीगंगानगर 46.0°C, वनस्थली (टोंक) 45.1°C, अलवर 45.0°C, चूरू 44.9°C, फलोदी 44.8°C, बीकानेर 44.8°C, कोटा 44.8°C, बाड़मेर 44.3°C, चित्तौड़गढ़ 44.2°C और जैसलमेर में 44.0°C पारा दर्ज किया गया है.
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पिछले 24 घंटो के दौरान घटित मौसम अपडेट के आधार पर राज्य में हीटवेव और गर्म रात्रि के साथ धुल भरी हवाएं दर्ज की गयी. जहां सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.0 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में रहा है.
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वहीं बता दें कि सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया. भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने से लोगों को बचाने के लिए मौसम विभाग और स्थानीय जिला प्रशासनों ने संयुक्त गाइडलाइन व एडवायजरी जारी की है.
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बता दें कि दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच जब धूप अपने चरम पर होती है, तब बहुत जरूरी न हो तो घरों या दफ्तरों से बाहर निकलने की भूल बिल्कुल न करें.
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धूप में बाहर निकलते समय हमेशा सूती और हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें. अपने सिर, चेहरे और कान को तौलिये या सूती स्कार्फ से अच्छी तरह ढककर ही बाहर कदम रखें.
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शरीर में पानी की कमी न होने दें. प्यास न लगने पर भी थोड़ी-थोड़ी देर में पानी, नींबू-पानी, ओआरएस (ORS), नारियल पानी या मरुधरा की पारंपरिक अमृत समान छाछ व राबड़ी का सेवन करते रहें.
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