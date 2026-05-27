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Rajasthan heatwave: 47 डिग्री के पारे में झुलसा राजस्थान, गर्म रातों ने छीनी नींद, जानें टॉप-10 शहरों का हाल

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 27, 2026, 10:46 AM|Updated: May 27, 2026, 10:55 AM

Rajasthan Weather: राजस्थान में नौतपा के चलते श्रीगंगानगर में पारा 47°C पहुंच गया है, जबकि बाड़मेर-जयपुर में रातें भी गर्म हैं. हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार 30 मई से नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर-अलवर सहित कई जिलों में 60 KM/H की आंधी और बारिश से बड़ी राहत मिलेगी.

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Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

राजस्थान में नौतपा के कदम रखते ही सूर्य देव ने अपने तेवर प्रचंड कर दिए हैं. आसमान से बरसती आग और थार के रेगिस्तान से उठने वाली झुलसाती लू के कारण पूरा प्रदेश इस समय भट्टी की तरह तप रहा है.
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IMD की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार निकल चुका है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है. दोपहर के समय झुलसाने वाली गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं.
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इस जानलेवा मौसम का सबसे बुरा असर उन दिहाड़ी मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों पर पड़ रहा है, जिन्हें इस भीषण दोपहर में भी पेट पालने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है. हालांकि, इस रिकॉर्डतोड़ तपन के बीच मौसम विभाग ने एक बेहद राहत भरी खबर भी दी है, जिसके बाद प्रदेशवासियों को इस भीषण गर्मी से थोड़ी निजात मिल सकती है.
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मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिमी और मध्य राजस्थान में भीषण लू का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है. पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए प्रदेश के टॉप-10 सबसे गर्म शहरों में श्रीगंगानगर 47.0°C के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बना रहा.
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वहीं अन्य शहरों को देखा जाए तो फलोदी 46.0°C, बीकानेर 46.0°C,जैसलमेर 45.6°C,कोटा 45.4°C,टोंक 45.0°C, चूरू 44.8°C, बाड़मेर 44.4°C, अलवर और चित्तौड़गढ़ में 44.2°C पारा दर्ज किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आगामी 1-2 दिनों में पश्चिमी राजस्थान के कुछ सीमावर्ती इलाकों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की पूरी आशंका है.
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इस बार नौतपा में केवल दिन का तापमान ही नहीं, बल्कि रात का पारा भी लोगों को तपा रहा है. बाड़मेर, कोटा और राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में रात का तापमान भी सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है. गर्म रातों की स्थिति के कारण कूलर और पंखे भी फेल साबित हो रहे हैं और लोगों की रातों की नींद उड़ गई है.
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भीषण धूप और हीटवेव से जूझ रहे राजस्थान के लिए आखिरकार मौसम विभाग ने बड़े बदलाव की पुष्टि कर दी है. उत्तर-भारत में एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है. जिससे जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और झालावाड़ समेत कई जिलों में मौसम पूरी तरह पलटी मारेगा.
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30 मई के आसपास इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी (अंधड़) चलने और गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश होने की प्रबल संभावना है. इस प्री-मानसून गतिविधि से पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी, जिससे झुलसाती गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी.
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प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक से बचने के लिए गाइडलाइन जारी की है.प्यास न होने पर भी लगातार पानी पीते रहें. घर से बाहर निकलते समय नींबू पानी, ओआरएस (ORS) घोल या छाछ का सेवन जरूर करें.दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधे धूप के संपर्क में आने से बचें. बाहर निकलना जरूरी हो तो सिर को सूती कपड़े या स्कार्फ से ढककर रखें.
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