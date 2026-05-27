/Rajasthan heatwave: 47 डिग्री के पारे में झुलसा राजस्थान, गर्म रातों ने छीनी नींद, जानें टॉप-10 शहरों का हाल

Rajasthan Weather: राजस्थान में नौतपा के चलते श्रीगंगानगर में पारा 47°C पहुंच गया है, जबकि बाड़मेर-जयपुर में रातें भी गर्म हैं. हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार 30 मई से नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर-अलवर सहित कई जिलों में 60 KM/H की आंधी और बारिश से बड़ी राहत मिलेगी.