/राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, पारा 47°C तक जाने का अलर्ट, जानें प्रदेश के टॉप 10 गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में आगामी दो दिन भीषण गर्मी के साथ पारा 47 डिग्री तक जा सकता है. कोटा में सर्वाधिक 45.6°C तापमान दर्ज हुआ. हालांकि, 28-29 मई से नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 60 KM/H की रफ्तार से आंधी और बारिश का दौर शुरू होने से राहत मिलेगी.