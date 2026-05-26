/राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, पारा 47°C तक जाने का अलर्ट, जानें प्रदेश के टॉप 10 गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में आगामी दो दिन भीषण गर्मी के साथ पारा 47 डिग्री तक जा सकता है. कोटा में सर्वाधिक 45.6°C तापमान दर्ज हुआ. हालांकि, 28-29 मई से नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 60 KM/H की रफ्तार से आंधी और बारिश का दौर शुरू होने से राहत मिलेगी.
1/8
Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur
राजस्थान में नौतपा के पैर पसारते ही सूर्य देव के तेवर बेहद तल्ख हो चुके हैं. सूबे में इस समय भीषण गर्मी का 'रेड जोन' एक्टिव है, जिससे न सिर्फ दिन में सूरज आग उगल रहा है, बल्कि रातें भी भट्टी की तरह तप रही हैं. मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी 26 मई 2026 के ताजा बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में पूरा प्रदेश शुष्क रहा और हाड़ कंपाने वाली ठंड के लिए मशहूर सिरोही को छोड़कर बाकी तमाम जिलों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया.
2/8
Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur
हालांकि, इस भयंकर तपिश के बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर भी दी है, जिसके मुताबिक इस सप्ताह के अंत में आंधी और बारिश का दौर शुरू होने वाला है. दिन के समय 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज धूलभरी और शुष्क पश्चिमी हवाएं राहगीरों को झुलसाएंगी.
3/8
Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur
मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिनों के लिए प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भीषण लू और 'गर्म दिन व रात्रि' का अलर्ट जारी किया है.अगले 48 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी होगी, जिससे पारा 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है.
4/8
Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur
पिछले 24 घंटों के तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का हाल कुछ इस प्रकार रहा है, जैसे- प्रदेश में अधिकतम तापमान वाले शहरों में कोटा सबसे गर्म दिन रहा है, जहां पर 45.6°C पारा दर्ज किया गया है.
5/8
Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur
वहीं अन्य जगहों की बात की जाए तो टोंक 45.1°C, अलवर और चूरूमें 45.0°C से 44.9°C, फलोदी और बीकानेर में 44.8°C से 44.8°C, फलोदी 32.8°C, बाड़मेर (सबसे गर्म रात) 44.3°C से 33.3°C, जयपुर (राजधानी),43.6°C और सिरोही (सबसे ठंडी रात) में 21.8°C (पूर्वी राजस्थान में न्यूनतम) पारा दर्ज किया गया है.
6/8
Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur
पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा, कहीं कहीं पर उष्ण लहर व पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर उष्ण रात्रि दर्ज की गयी.और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया है.
7/8
Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur
भीषण गर्मी से बेहाल मरुधरा वासियों के लिए राहत की सबसे बड़ी खबर 28 मई से आ रही है. मौसम केंद्र के अनुसार, उत्तर-भारत में एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने जा रहा है.इसके प्रभाव से 28 और 29 मई को राज्य के कई हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भयंकर अंधड़ (तेज आंधी) आएगी और गरज-चमक के साथ बारिश का दौर शुरू होगा.
8/8
Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur
इस प्री-मानसून एक्टिविटी के कारण नौतपा के बीच ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को झुलसाने वाली लू से बड़ी राहत मिलेगी.मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आंधी और बारिश का यह सिलसिला थमेगा नहीं, बल्कि जून के पहले सप्ताह में भी रुक-रुक कर जारी रहेगा.