/राजस्थान में 23,437 करोड़ लागत से होगा नई रेल परियोजनाएं का विकास, 6 राज्यों से होगी कनेक्टिविटी!

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राजस्थान को विकास को नई रफ्तार देने के लिए प्रदेश के साथ 6 राज्यों को जोड़ने वाली तीन अहम मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है. ये फैसला पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया.