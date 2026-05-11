/राजस्थान में 23,437 करोड़ लागत से होगा नई रेल परियोजनाएं का विकास, 6 राज्यों से होगी कनेक्टिविटी!

Rajasthan Project: राजस्थान के विकास को गति मिलने वाली है. इसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में प्रदेश के साथ 6 राज्यों को जोड़ने वाली तीन अहम मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली.
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राजस्थान को विकास को नई रफ्तार देने के लिए प्रदेश के साथ 6 राज्यों को जोड़ने वाली तीन अहम मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है. ये फैसला पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया.
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इन परियोजनाओं पर लगभग 23,437 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे देश के रेल नेटवर्क को मजबूती मिलेगी. वहीं, इस फैसले को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार जताया.
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सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस परियोजना 'विकसित भारत-विकसित राजस्थान' को मजबूती मिलेगी. साथ ही रेल अवसंरचना के विस्तार से राजस्थान की कनेक्टिविटी में सुधार होगा. इससे व्यापार, उद्योग और पर्यटन को सीधा लाभ मिलेगा.
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वहीं, मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं से सिंगल ट्रैक पर दबाव कम होगा. साथ ही ट्रेनों की गति और सुरक्षा बढ़ेगी. इसके अलावा माल ढुलाई अधिक तेज और सुगम सो हो सकेगी.
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इस परियोजाना से पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है. साथ ही मार्बल, ग्रेनाइट, सीमेंट और कृषि उत्पादों के परिवहन में लागत और समय दोनों की बचत हो सकेंगी.
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राजस्थान सरकार का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नीति से राज्य आने वाले समय में देश का बड़ा लॉजिस्टिक हब बन सकता है.