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अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 01, 2026, 07:15 PM|Updated: Jun 01, 2026, 07:15 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 1 जून 2026 को सोना 300 रुपये और चांदी 700 रुपये सस्ती रही. शुद्ध सोना 159,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 270,300 रुपये प्रति किलो रही. बाजार में हल्की सुस्ती और खरीदारी में सावधानी देखने को मिली.

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Gold Silver Price

जयपुर सराफा बाजार से 1 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में कीमती धातुओं की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है. चांदी 700 रुपये प्रति किलो सस्ती रही, जबकि सोना 300 रुपये प्रति दस ग्राम नीचे आया. इसके चलते बाजार में खरीदारी थोड़ी धीमी रही और ग्राहक रेट को लेकर ज्यादा सावधानी बरतते नजर आए.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी का भाव ₹270,300 प्रति किलो दर्ज किया गया है. इसमें पिछली तुलना में हल्की गिरावट देखने को मिली है. वहीं सोने के दामों में भी नरमी का रुख बना रहा.
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ताजा रेट के मुताबिक शुद्ध सोना आज ₹159,700 प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात सोने का भाव ₹147,700 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. इन नए भावों के बाद बाजार में खरीदारी और बिक्री सामान्य तरीके से चलती रही, लेकिन ग्राहकों की भीड़ थोड़ी कम दिखाई दी.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की चहल-पहल देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के रेट जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने कीमतों में आई गिरावट का फायदा उठाकर खरीदारी भी की. हालांकि पूरे दिन बाजार में कोई बड़ी तेजी या अचानक गिरावट जैसा माहौल नहीं बना.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दाम लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं. कभी अचानक तेजी आ जाती है तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब निवेशक और आम ग्राहक दोनों ही रोजाना के भाव पर नजर बनाए रखते हैं.
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जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. यही कारण है कि इनके दामों में लगातार बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञों की यही सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा भाव जरूर देख लें. सही समय पर की गई खरीदारी फायदा दे सकती है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण भी बन जाता है.
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