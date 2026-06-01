/अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

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Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 1 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में कीमती धातुओं की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है. चांदी 700 रुपये प्रति किलो सस्ती रही, जबकि सोना 300 रुपये प्रति दस ग्राम नीचे आया. इसके चलते बाजार में खरीदारी थोड़ी धीमी रही और ग्राहक रेट को लेकर ज्यादा सावधानी बरतते नजर आए.