/आसमान की ओर भांगी चांदी, सोना रह गया पीछे! जानें जयपुर सराफा बाजार के ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price: 1 मई 2026 को जयपुर सराफा बाजार में चांदी 2,47,000 रु प्रति किलो 2000 रुपये की बढ़त देखी गई, जबकि सोना 1,53,000 रु प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,43,100 रु पर स्थिर रहा. बाजार में हल्की हलचल बनी रही और खरीदार सतर्क नजर आए.
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1 मई 2026 के ताजा अपडेट के अनुसार जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में आज मिला-जुला रुख देखने को मिला है. महीने की शुरुआत के साथ ही बाजार में हल्की हलचल बनी हुई है और खरीदारों की नजर लगातार रेट पर टिकी हुई है.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चांदी 2,47,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है, यानी इसमें करीब 2,000 रुपये की तेजी देखने को मिली है. वहीं सोने के दाम स्थिर बने हुए हैं और इनमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है.
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आज के ताजा रेट के अनुसार शुद्ध सोना 1,53,000 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा. वहीं जेवरात बनाने वाला सोना 1,43,100 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. ये सभी भाव जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं और पूरे बाजार में इन्हीं के आधार पर लेन-देन हो रहा है.
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सुबह से ही जयपुर सराफा बाजार में चहल-पहल देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ नए रेट जानने पहुंचे, जबकि कई खरीदारों ने कीमतों में ज्यादा उतार-चढ़ाव न देखकर खरीदारी भी की. हालांकि बाजार में कोई बड़ी तेजी या गिरावट नहीं रही, लेकिन सामान्य गतिविधियां जरूर बनी रहीं.
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पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दामों में लगातार हलचल बनी हुई है. कभी तेजी देखने को मिलती है तो कभी मामूली गिरावट. इसी कारण अब निवेशक और ग्राहक दोनों ही सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं.
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जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी के रेट सिर्फ स्थानीय बाजार पर निर्भर नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात भी इन कीमतों को प्रभावित करते हैं. इसके साथ ही शादी और त्योहारों के सीजन में बढ़ने वाली मांग भी दामों पर असर डालती है.
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फिलहाल बाजार विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि खरीदारी से पहले रेट की स्थिति को ध्यान से समझना जरूरी है, ताकि सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर फायदा दे सके.