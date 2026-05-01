/आसमान की ओर भांगी चांदी, सोना रह गया पीछे! जानें जयपुर सराफा बाजार के ताजा भाव

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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चांदी 2,47,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है, यानी इसमें करीब 2,000 रुपये की तेजी देखने को मिली है. वहीं सोने के दाम स्थिर बने हुए हैं और इनमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है.