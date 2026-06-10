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सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 10, 2026, 05:40 PM|Updated: Jun 10, 2026, 05:40 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 10 जून 2026 को सोना और चांदी दोनों के दामों में गिरावट रही. चांदी ₹10,000 टूटकर ₹2,42,000/किलो और सोना ₹3,500 घटकर ₹1,52,000/10 ग्राम रहा. बाजार सामान्य रहा, खरीदारी सीमित रही.

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Gold Silver Price

जयपुर सराफा बाजार से 10 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. खास बात यह रही कि सोना और चांदी दोनों सस्ते हो गए हैं. इसके बावजूद बाजार में किसी तरह की बड़ी हलचल नहीं दिखी और कारोबार सामान्य ही चलता रहा.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी का भाव 2,42,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले चांदी में करीब 10,000 रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट देखने को मिली है. दाम घटने के बाद भी बाजार में खरीदारी में कोई बड़ा उछाल नहीं आया, हालांकि कुछ ग्राहकों ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश जरूर की.
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सोने के रेट में भी आज अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है. शुद्ध सोना 1,52,000 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, यानी करीब 3,500 रुपये की कमी आई है. वहीं जेवरात सोने का भाव 1,41,300 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. कीमतें कम होने के बावजूद बाजार में खरीदारी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी और माहौल लगभग सामान्य ही बना रहा.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में रोजमर्रा जैसी ही रौनक देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ भाव पूछने के लिए पहुंचे, तो कुछ ग्राहकों ने जरूरत के हिसाब से थोड़ी-बहुत खरीदारी भी की. लेकिन पूरे दिन बाजार में न तो भीड़ ज्यादा दिखी और न ही किसी तरह की बड़ी हलचल नजर आई.
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पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी दोनों के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर बना हुआ है. कभी अचानक तेजी आ जाती है तो कभी कीमतें नीचे चली जाती हैं. इसी वजह से अब लोग पहले से ज्यादा सतर्क होकर खरीदारी कर रहे हैं और रोजाना के रेट पर नजर बनाए रखते हैं.
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बाजार के जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं करतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों का रुझान भी इन पर सीधा असर डालते हैं. इसलिए इनकी कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा भाव जरूर देख लें. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कई बार नुकसान भी करा सकता है.
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