/सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

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Gold Silver Price जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी का भाव 2,42,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले चांदी में करीब 10,000 रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट देखने को मिली है. दाम घटने के बाद भी बाजार में खरीदारी में कोई बड़ा उछाल नहीं आया, हालांकि कुछ ग्राहकों ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश जरूर की.