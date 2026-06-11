/राजस्थान में धराशायी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट अपडेट

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Rajasthan Gold Silver Price राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के सराफा बाजारों में आज सुबह से ही सोने-चांदी की खरीदारी पर ब्रेक लग गया है. कई ज्वेलर्स का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ऊंचे भावों के कारण ग्राहक पहले ही कम खरीदारी कर रहे थे, अब इस गिरावट के बाद कुछ निवेशक और गहने बनाने वाले कारीगर बाजार में सक्रिय हो सकते हैं.