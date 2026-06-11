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राजस्थान में धराशायी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट अपडेट

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 11, 2026, 05:52 AM|Updated: Jun 11, 2026, 05:52 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज गुरुवार, 11 जून 2026 को सोने और चांदी के भावों में काफी तेज गिरावट दर्ज की गई है. स्थानीय बाजारों और सराफा संघों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं के दामों में आई नरमी और रुपए की मजबूती के कारण घरेलू स्तर पर भी सोने-चांदी के भावों में भारी गिरावट देखने को मिली है.

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Rajasthan Gold Silver Price

आज 22 कैरेट सोने का 10 ग्राम भाव ₹1,37,490 है, जबकि कल यह ₹1,40,440 प्रति 10 ग्राम था. इस प्रकार एक दिन में ₹2,950 प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई है. इसी तरह 24 कैरेट शुद्ध सोने का 10 ग्राम भाव आज ₹1,44,360 है, जो कल ₹1,47,460 था. यानी 24 कैरेट सोने में भी ₹3,100 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है.
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चांदी के भावों की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज ₹2,60,000 है, जबकि कल यह ₹2,70,000 प्रति किलो था. इस हिसाब से चांदी में भी ₹10,000 प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.
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राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के सराफा बाजारों में आज सुबह से ही सोने-चांदी की खरीदारी पर ब्रेक लग गया है. कई ज्वेलर्स का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ऊंचे भावों के कारण ग्राहक पहले ही कम खरीदारी कर रहे थे, अब इस गिरावट के बाद कुछ निवेशक और गहने बनाने वाले कारीगर बाजार में सक्रिय हो सकते हैं.
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विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर की मजबूती, वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और कुछ देशों में आर्थिक सुधार के संकेतों के चलते सोने की मांग में थोड़ी कमी आई है. भारत में भी शादी-विवाह के सीजन के समाप्त होने के बाद सोने की डिमांड सामान्य हो गई है, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है.
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राजस्थान सराफा संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में सोने में कुल मिलाकर अच्छी गिरावट आई है, लेकिन लंबे समय में सोना अभी भी मजबूत निवेश का विकल्प माना जा रहा है. उन्होंने आम जनता को सलाह दी है कि भावों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए जरूरत के हिसाब से ही सोना-चांदी की खरीदारी करें.
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वर्तमान स्थिति (11 जून 2026)

22 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,37,490 24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,44,360 1 किलो चांदी: ₹2,60,000
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