/सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

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Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 11 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखने को मिली है. खास बात यह रही कि सोना और चांदी दोनों के दाम नीचे आ गए हैं. इसके बावजूद बाजार में किसी तरह की घबराहट या बड़ी हलचल नजर नहीं आई और कारोबार सामान्य ही चलता रहा.