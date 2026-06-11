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सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 11, 2026, 06:27 PM|Updated: Jun 11, 2026, 06:27 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 11 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई. चांदी 2,40,000 प्रति किलो और सोना 1,49,600 प्रति 10 ग्राम रहा. बाजार में हलचल कम रही, लेकिन कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है.

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जयपुर सराफा बाजार से 11 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखने को मिली है. खास बात यह रही कि सोना और चांदी दोनों के दाम नीचे आ गए हैं. इसके बावजूद बाजार में किसी तरह की घबराहट या बड़ी हलचल नजर नहीं आई और कारोबार सामान्य ही चलता रहा.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक आज चांदी का भाव 2,40,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले सत्र के मुकाबले चांदी में करीब 2,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है. कीमत घटने के बाद भी बाजार में खरीदारी में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, हालांकि कुछ खरीदारों ने इस गिरावट को मौके के तौर पर देखा.
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वहीं सोने के रेट में भी आज नरमी दर्ज की गई है. शुद्ध सोना 1,49,600 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, यानी करीब 2,400 रुपये की कमी देखने को मिली है. दूसरी तरफ जेवरात सोने का भाव 1,39,100 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. दाम घटने के बावजूद खरीदारी में कोई बड़ा उछाल नहीं आया और बाजार का माहौल लगभग शांत ही रहा.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में आम दिनों जैसी ही स्थिति देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ नए रेट जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने जरूरत के हिसाब से हल्की खरीदारी की. पूरे दिन न तो ज्यादा भीड़ दिखी और न ही किसी तरह की तेज खरीदारी का माहौल बना.
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पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. कभी तेजी देखने को मिलती है तो कभी अचानक गिरावट आ जाती है. इसी वजह से अब लोग ज्यादा सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं और रोजाना के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी के दाम सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों का रुझान भी इनकी कीमतों पर बड़ा असर डालते हैं. यही कारण है कि इनमें लगातार बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल जानकारों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर किया गया फैसला फायदा दिला सकता है, जबकि जल्दबाजी में की गई खरीदारी कई बार नुकसान का कारण भी बन सकती है
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