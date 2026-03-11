चांदी गिरी औंधे मुंह, लेकिन सोने के गर्म रहे तेवर! जानें जयपुर सराफा बाजार के ताजा रेट
Jaipur Gold Silver Rate: 11 मार्च 2026 को राजस्थान के सराफा बाजार में चांदी 277,500 रु/किलो, शुद्ध सोना 165,200 रु/10 ग्राम और जेवरात सोना 154,500 रु/10 ग्राम रहा. चांदी सस्ती और सोना महंगा हुआ, निवेशक व खरीदार बाजार पर नजर बनाए हुए हैं.
Published:Mar 11, 2026, 06:18 PM IST | Updated:Mar 11, 2026, 06:18 PM IST
11 मार्च 2026 को राजस्थान के सराफा बाजार में सोना और चांदी के दामों ने फिर से निवेशकों और खरीदारों का ध्यान खींचा. जयपुर के सराफा बाजार में सुबह से ही हलचल देखने को मिली, जहां व्यापारी और ग्राहक नए भावों की जानकारी लेने और चर्चा करने में जुटे रहे.
आज चांदी के दामों में गिरावट रही. जयपुर सराफा बाजार में चांदी का भाव आज 3,500 रुपये गिरकर 277,500 रुपये प्रति किलो पर रहा. पिछले कुछ दिनों से चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी था, और आज की यह गिरावट निवेशकों और खरीददारों के लिए चिंता का कारण बन सकती है, खासकर शादी-ब्याह या त्योहारों के लिए चांदी खरीदने वालों के लिए.