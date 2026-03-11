चांदी गिरी औंधे मुंह, लेकिन सोने के गर्म रहे तेवर! जानें जयपुर सराफा बाजार के ताजा रेट

आज चांदी के दामों में गिरावट रही. जयपुर सराफा बाजार में चांदी का भाव आज 3,500 रुपये गिरकर 277,500 रुपये प्रति किलो पर रहा. पिछले कुछ दिनों से चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी था, और आज की यह गिरावट निवेशकों और खरीददारों के लिए चिंता का कारण बन सकती है, खासकर शादी-ब्याह या त्योहारों के लिए चांदी खरीदने वालों के लिए.