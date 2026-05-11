/सोने की चमक हुई फीकी, चांदी ने पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: 11 मई 2026 को जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में हल्का बदलाव देखा गया. चांदी ₹500 महंगी होकर ₹2,63,000/किलो और सोना ₹400 सस्ता होकर शुद्ध ₹1,54,400/10 ग्राम रहा. जेवरात सोना ₹1,44,400/10 ग्राम दर्ज किया गया. बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है.
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जयपुर सराफा बाजार से 11 मई 2026 के सोना और चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज बाजार में एक बार फिर कीमतों में हल्की हलचल देखने को मिली है. चांदी जहां महंगी हुई है, वहीं सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई है. लगातार बदलते रेट के चलते खरीदार अब हर दिन के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा जानकारी के अनुसार आज चांदी के दाम में करीब ₹500 प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद चांदी का भाव ₹2,63,000 प्रति किलो पर पहुंच गया है. वहीं सोने की कीमतों में आज नरमी देखने को मिली है और इसमें करीब ₹400 की गिरावट दर्ज की गई है.
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आज के ताजा रेट के अनुसार शुद्ध सोना ₹1,54,400 प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात वाला सोना ₹1,44,400 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. बाजार में खरीद और बिक्री इन्हीं रेट के आधार पर हो रही है और दुकानदार ग्राहकों को इसी हिसाब से भाव बता रहे हैं.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की चहल-पहल देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के रेट जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने कीमतों में बदलाव को देखते हुए खरीदारी भी की. हालांकि बाजार में भीड़ सामान्य रही और कारोबार सुचारू रूप से चलता रहा.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी तेजी तो कभी गिरावट की स्थिति बन रही है, जिससे लोग अब जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय सोच-समझकर फैसला ले रहे हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय कारणों से प्रभावित नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है, जिसके कारण रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल जानकारों की सलाह यही है कि अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले ताजा रेट जरूर जांच लें. सही समय पर लिया गया निर्णय फायदे का सौदा साबित हो सकता है, जबकि बिना सोच-समझ के की गई खरीदारी कभी-कभी नुकसान भी पहुंचा सकती है.