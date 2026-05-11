/सोने की चमक हुई फीकी, चांदी ने पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

1 /7

जयपुर सराफा बाजार से 11 मई 2026 के सोना और चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज बाजार में एक बार फिर कीमतों में हल्की हलचल देखने को मिली है. चांदी जहां महंगी हुई है, वहीं सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई है. लगातार बदलते रेट के चलते खरीदार अब हर दिन के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.