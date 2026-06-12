/सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

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Gold Silver Price जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी का भाव 2,47,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले सत्र की तुलना में चांदी में करीब 7,500 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है. दाम बढ़ने के बाद भी बाजार में खरीदारी में कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी, लेकिन कुछ ग्राहकों ने इसे निवेश का अच्छा मौका माना.