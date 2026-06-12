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सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 12, 2026, 06:36 PM|Updated: Jun 12, 2026, 06:36 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 12 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में तेजी दर्ज हुई. चांदी ₹7,500 बढ़कर ₹2,47,500/किलो और सोना ₹1,400 बढ़कर ₹1,51,000/10 ग्राम पहुंचा. बाजार में खरीदारी सामान्य रही और विशेषज्ञों ने सतर्क निवेश की सलाह दी.

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Gold Silver Price

जयपुर सराफा बाजार से 12 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं में तेजी देखने को मिली है. खास बात यह रही कि सोना और चांदी दोनों के दामों में उछाल आया है. हालांकि इसके बावजूद बाजार में किसी तरह की अफरा-तफरी नहीं दिखी और कारोबार सामान्य तरीके से चलता रहा.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी का भाव 2,47,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले सत्र की तुलना में चांदी में करीब 7,500 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है. दाम बढ़ने के बाद भी बाजार में खरीदारी में कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी, लेकिन कुछ ग्राहकों ने इसे निवेश का अच्छा मौका माना.
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सोने की कीमतों में भी आज मजबूती दर्ज की गई है. शुद्ध सोना 1,51,000 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, यानी करीब 1,400 रुपये की तेजी आई है. वहीं जेवरात सोने का भाव 1,40,400 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. कीमत बढ़ने के बावजूद बाजार में खरीदारी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और माहौल लगभग स्थिर ही रहा.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में रोजमर्रा जैसा ही माहौल देखने को मिला. कुछ लोग सिर्फ नए रेट जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने जरूरत के हिसाब से हल्की खरीदारी की. पूरे दिन न तो भारी भीड़ दिखी और न ही किसी तरह की बड़ी खरीदारी का दबाव बना.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. कभी तेजी आती है तो कभी अचानक गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब आम लोग और निवेशक दोनों ही सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं और रोजाना के भाव पर नजर रख रहे हैं.
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बाजार के जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों का रुझान भी इन पर सीधा असर डालते हैं. यही वजह है कि इनके रेट लगातार बदलते रहते हैं.
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फिलहाल विशेषज्ञों की यही सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना सोच-समझकर लिया गया फैसला कई बार नुकसान भी करा सकता है.
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