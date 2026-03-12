औंधे मुंह धड़ाम से गिरे सोने-चांदी के रेट, जयपुर सराफा बाजार में उथल-पुथल! जानें ताजा भाव

आज चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली. जयपुर सराफा बाजार में चांदी का भाव 4,500 रुपये की गिरावट के साथ 2,73,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. पिछले कुछ दिनों से चांदी के दाम उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं, और आज की यह कमी उन लोगों के लिए चिंता का कारण बन सकती है, जो शादी-ब्याह, त्योहार या निवेश के लिए चांदी खरीदने का सोच रहे हैं.