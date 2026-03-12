Zee Rajasthan
औंधे मुंह धड़ाम से गिरे सोने-चांदी के रेट, जयपुर सराफा बाजार में उथल-पुथल! जानें ताजा भाव

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान के सराफा बाजार में 12 मार्च 2026 को सोना-चांदी के दामों में हलचल रही. चांदी 4,500 रुपये गिरकर 2,73,000/किलो और शुद्ध सोना 1,64,000/10 ग्राम पर ट्रेड हुआ. सोने में मामूली बढ़ोतरी ने खरीदारों को राहत दी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Mar 12, 2026, 06:40 PM IST | Updated:Mar 12, 2026, 06:40 PM IST
12 मार्च 2026 को राजस्थान के सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव ने निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचा. जयपुर के सराफा बाजार में सुबह से ही हलचल रही, जहां व्यापारी और ग्राहक नए दाम जानने और आपस में चर्चा करने में व्यस्त रहे.
आज चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली. जयपुर सराफा बाजार में चांदी का भाव 4,500 रुपये की गिरावट के साथ 2,73,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. पिछले कुछ दिनों से चांदी के दाम उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं, और आज की यह कमी उन लोगों के लिए चिंता का कारण बन सकती है, जो शादी-ब्याह, त्योहार या निवेश के लिए चांदी खरीदने का सोच रहे हैं.