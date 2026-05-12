/चांदी की कीमतों में आई सुनामी, सोना गिरा धड़ाम से नीचे, राजस्थान सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

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जयपुर सराफा बाजार से 12 मई 2026 के सोना और चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज के कारोबार में कीमतों में हल्की हलचल देखने को मिली है. चांदी के दाम जहां बढ़े हैं, वहीं सोने में गिरावट दर्ज की गई है. इसी वजह से बाजार में खरीदार और व्यापारी दोनों ही हर दिन के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.