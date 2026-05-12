Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /चांदी की कीमतों में आई सुनामी, सोना गिरा धड़ाम से नीचे, राजस्थान सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

चांदी की कीमतों में आई सुनामी, सोना गिरा धड़ाम से नीचे, राजस्थान सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: May 12, 2026, 06:09 PM|Updated: May 12, 2026, 06:09 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 12 मई 2026 को चांदी ₹12,000 बढ़कर ₹2,75,000/किलो पहुंची, जबकि सोना ₹1,100 सस्ता होकर शुद्ध ₹1,55,500 और जेवरात ₹1,45,400 प्रति 10 ग्राम रहा. बाजार में हल्की हलचल के बीच खरीदारी सामान्य रही.

Gold Silver Price1/7
जयपुर सराफा बाजार से 12 मई 2026 के सोना और चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज के कारोबार में कीमतों में हल्की हलचल देखने को मिली है. चांदी के दाम जहां बढ़े हैं, वहीं सोने में गिरावट दर्ज की गई है. इसी वजह से बाजार में खरीदार और व्यापारी दोनों ही हर दिन के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.
Gold Silver Price2/7
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक आज चांदी के भाव में करीब ₹12,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके बाद चांदी का रेट ₹2,75,000 प्रति किलो पहुंच गया है. वहीं सोने की कीमत में करीब ₹1,100 की कमी आई है.
Gold Silver Price3/7
आज के ताजा भाव के अनुसार शुद्ध सोना ₹1,55,500 प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं जेवरात वाला सोना ₹1,45,400 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. बाजार में खरीदारी और बिक्री इन्हीं रेट के आधार पर हो रही है.
Gold Silver Price4/7
सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की रौनक देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के रेट जानने पहुंचे तो कुछ ने कीमतों में आए बदलाव को देखते हुए खरीदारी भी की. हालांकि कुल मिलाकर बाजार सामान्य स्थिति में ही चलता रहा.
Gold Silver Price5/7
पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी तेजी तो कभी गिरावट के चलते अब लोग सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं.
Gold Silver Price6/7
जानकारों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय कारणों से नहीं बदलतीं. इन पर अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक स्थिति का भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.
Gold Silver Price7/7
फिलहाल विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर लिया गया फैसला फायदे का सौदा साबित हो सकता है.
Tags:
Gold Silver Price
Gold SIlver Rate
Rajasthan news

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोटा में खनन माफिया की खुलेआम दादागिरी, महिला पटवारी के सामने चली JCB

कोटा में खनन माफिया की खुलेआम दादागिरी, महिला पटवारी के सामने चली JCB

Rajasthan crime
2

कोटा अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का मामला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ली उच्च स्तरीय बैठक

Kota news
3

'DM अंकल… हमारा रास्ता बनवा दो'- स्कूली बच्चियों ने डीग कलेक्टर से लगाई गुहार

Deeg news
4

राजस्थान बनेगा जल सुरक्षित राज्य! 25 हजार करोड़ की मेगा PKC परियोजना से बदलेगी तस्वीर

jaipur news
5

CBI के हाथ में NEET पेपर लीक केस, क्या डिटेन हुए 13 लोगों से खुलेंगे कई राज?

Rajasthan news