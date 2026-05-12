/चांदी की कीमतों में आई सुनामी, सोना गिरा धड़ाम से नीचे, राजस्थान सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 12 मई 2026 को चांदी ₹12,000 बढ़कर ₹2,75,000/किलो पहुंची, जबकि सोना ₹1,100 सस्ता होकर शुद्ध ₹1,55,500 और जेवरात ₹1,45,400 प्रति 10 ग्राम रहा. बाजार में हल्की हलचल के बीच खरीदारी सामान्य रही.
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जयपुर सराफा बाजार से 12 मई 2026 के सोना और चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज के कारोबार में कीमतों में हल्की हलचल देखने को मिली है. चांदी के दाम जहां बढ़े हैं, वहीं सोने में गिरावट दर्ज की गई है. इसी वजह से बाजार में खरीदार और व्यापारी दोनों ही हर दिन के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक आज चांदी के भाव में करीब ₹12,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके बाद चांदी का रेट ₹2,75,000 प्रति किलो पहुंच गया है. वहीं सोने की कीमत में करीब ₹1,100 की कमी आई है.
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आज के ताजा भाव के अनुसार शुद्ध सोना ₹1,55,500 प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं जेवरात वाला सोना ₹1,45,400 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. बाजार में खरीदारी और बिक्री इन्हीं रेट के आधार पर हो रही है.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की रौनक देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के रेट जानने पहुंचे तो कुछ ने कीमतों में आए बदलाव को देखते हुए खरीदारी भी की. हालांकि कुल मिलाकर बाजार सामान्य स्थिति में ही चलता रहा.
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पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी तेजी तो कभी गिरावट के चलते अब लोग सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं.
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जानकारों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय कारणों से नहीं बदलतीं. इन पर अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक स्थिति का भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर लिया गया फैसला फायदे का सौदा साबित हो सकता है.