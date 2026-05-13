/चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

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जयपुर सराफा बाजार से 13 मई 2026 के सोना और चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज कारोबार के दौरान कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली. चांदी जहां महंगी हुई है, वहीं सोने के दामों में भी तेजी दर्ज की गई है. इसी वजह से बाजार में खरीदार और व्यापारी दोनों ही लगातार रेट पर नजर बनाए हुए हैं.