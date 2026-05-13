/चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 13 मई 2026 को सोना ₹8,500 और चांदी ₹18,000 महंगी हुई. चांदी ₹2,93,000/किलो और शुद्ध सोना ₹1,64,000/10 ग्राम पर पहुंचा. बाजार में हल्की हलचल रही और खरीदारों ने ताजा रेट देखकर ही खरीदारी की.
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जयपुर सराफा बाजार से 13 मई 2026 के सोना और चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज कारोबार के दौरान कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली. चांदी जहां महंगी हुई है, वहीं सोने के दामों में भी तेजी दर्ज की गई है. इसी वजह से बाजार में खरीदार और व्यापारी दोनों ही लगातार रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार आज चांदी के भाव में करीब ₹18,000 की बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद चांदी का रेट ₹2,93,000 प्रति किलो पहुंच गया है. वहीं सोने की कीमत में भी लगभग ₹8,500 की तेजी देखी गई है.
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आज के ताजा रेट के मुताबिक शुद्ध सोना ₹1,64,000 प्रति दस ग्राम पर बिक रहा है. वहीं जेवरात सोना ₹1,53,400 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. बाजार में खरीद-फरोख्त इन्हीं दामों के आधार पर हो रही है.
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सुबह से ही जयपुर सराफा बाजार में हल्की हलचल देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के भाव जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ने बढ़े हुए दामों के बीच भी खरीदारी की. हालांकि कुल मिलाकर बाजार सामान्य ही बना रहा.
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पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दाम लगातार बदलते नजर आ रहे हैं. कभी तेजी तो कभी गिरावट के चलते लोग अब सोच-समझकर ही निवेश कर रहे हैं.
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जानकारों के अनुसार सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय वजहों से नहीं बदलतीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. इसी कारण रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले ताजा भाव जरूर जांच लें. सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर फायदे का सौदा साबित हो सकता है.