Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: May 13, 2026, 05:54 PM|Updated: May 13, 2026, 05:54 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 13 मई 2026 को सोना ₹8,500 और चांदी ₹18,000 महंगी हुई. चांदी ₹2,93,000/किलो और शुद्ध सोना ₹1,64,000/10 ग्राम पर पहुंचा. बाजार में हल्की हलचल रही और खरीदारों ने ताजा रेट देखकर ही खरीदारी की.

Gold Silver Price1/7
जयपुर सराफा बाजार से 13 मई 2026 के सोना और चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज कारोबार के दौरान कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली. चांदी जहां महंगी हुई है, वहीं सोने के दामों में भी तेजी दर्ज की गई है. इसी वजह से बाजार में खरीदार और व्यापारी दोनों ही लगातार रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
Gold Silver Price2/7
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार आज चांदी के भाव में करीब ₹18,000 की बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद चांदी का रेट ₹2,93,000 प्रति किलो पहुंच गया है. वहीं सोने की कीमत में भी लगभग ₹8,500 की तेजी देखी गई है.
Gold Silver Price3/7
आज के ताजा रेट के मुताबिक शुद्ध सोना ₹1,64,000 प्रति दस ग्राम पर बिक रहा है. वहीं जेवरात सोना ₹1,53,400 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. बाजार में खरीद-फरोख्त इन्हीं दामों के आधार पर हो रही है.
Gold Silver Price4/7
सुबह से ही जयपुर सराफा बाजार में हल्की हलचल देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के भाव जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ने बढ़े हुए दामों के बीच भी खरीदारी की. हालांकि कुल मिलाकर बाजार सामान्य ही बना रहा.
Gold Silver Price5/7
पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दाम लगातार बदलते नजर आ रहे हैं. कभी तेजी तो कभी गिरावट के चलते लोग अब सोच-समझकर ही निवेश कर रहे हैं.
Gold Silver Price6/7
जानकारों के अनुसार सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय वजहों से नहीं बदलतीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. इसी कारण रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.
Gold Silver Price7/7
फिलहाल विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले ताजा भाव जरूर जांच लें. सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर फायदे का सौदा साबित हो सकता है.
Tags:
Gold Silver Price
Gold SIlver Rate
Rajasthan news

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Pratapgarh: पुलिस पर पत्थर फेंक 15 फीट खाई में कूदा बदमाश, कई जिलों में फैला था आतंक

Pratapgarh: पुलिस पर पत्थर फेंक 15 फीट खाई में कूदा बदमाश, कई जिलों में फैला था आतंक

Rajasthan crime
2

Sikar News: 'घर में घुसकर की बदसलूकी', 10-15 लोगों ने दलित महिला से की मारपीट

Rajasthan crime
3

डूंगरपुर में 'कलेक्टर संग कॉफी'कार्यक्रम, बेटियों ने सीधे DM से पूछे सवाल

Dungarpur news
4

जयपुर वालों सावधान, अगले कुछ घंटों में हो सकता है आंधी-बारिश का कहर! IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Jaipur Weather
5

बीकानेर के युवाओं ने कर दिया कमाल, गंदे पानी से बनाई बिजली

bikaner news