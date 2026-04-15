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सराफा बाजार में मचा तहलका, सोना-चांदी के रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश! जानें ताजा भाव

Written By : SAGAR CHAUDHARY | Updated: Apr 15, 2026, 06:12 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 15 अप्रैल 2026 को सोना-चांदी के दामों में तेजी रही. चांदी ₹6200 बढ़कर ₹2,58,000/किलो और शुद्ध सोना ₹1800 बढ़कर ₹1,56,800/10 ग्राम पहुंचा. जेवरात सोना ₹1,46,600/10 ग्राम रहा. बाजार में हल्की खरीदारी बनी रही.

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जयपुर सराफा बाजार में 15 अप्रैल 2026 को एक बार फिर सोना और चांदी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बाजार में पूरे दिन हल्की तेजी का माहौल बना रहा और खरीदारी को लेकर ग्राहकों में लगातार उत्साह देखने को मिला. निवेशक भी रेट पर नजर बनाए रहे.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी के दाम में 6200 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद चांदी का भाव 258,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है. वहीं शुद्ध सोना भी 1800 रुपये महंगा होकर 156,800 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है.
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अगर जेवरात वाले सोने की बात करें तो आज इसका रेट 146,600 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. यह भाव भी सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं और पूरे बाजार में इन्हीं दरों के आधार पर लेनदेन होता है. बाजार में इन रेट्स को मानक माना जाता है.
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सुबह से ही जयपुर सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बनी रही. कई लोग नए भाव जानने और खरीदारी की योजना बनाने के लिए बाजार पहुंचे. कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद खरीदारी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और मांग लगभग सामान्य बनी रही.
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पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी हल्की तेजी तो कभी गिरावट, बाजार में यही स्थिति बनी हुई है. आज की बढ़त ने एक बार फिर बाजार में हल्की सक्रियता बढ़ा दी है.
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जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के हालात, डॉलर की स्थिति और वैश्विक अर्थव्यवस्था का सीधा असर सोना-चांदी की कीमतों पर पड़ता है. इसके अलावा देश के अंदर मांग और सप्लाई भी दामों को प्रभावित करती है.
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शादी और त्योहारों के सीजन की वजह से बाजार में खरीदारी लगातार बनी हुई है. ऐसे में कीमतों में बदलाव के बावजूद लोग अपनी जरूरत और बजट के अनुसार ही खरीदारी कर रहे हैं. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोना या चांदी खरीदते समय सोच-समझकर और बजट का ध्यान रखते हुए ही निर्णय लेना चाहिए.
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