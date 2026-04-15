/सराफा बाजार में मचा तहलका, सोना-चांदी के रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश! जानें ताजा भाव

2 /7

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी के दाम में 6200 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद चांदी का भाव 258,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है. वहीं शुद्ध सोना भी 1800 रुपये महंगा होकर 156,800 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है.