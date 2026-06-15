/सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

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Gold Silver Price जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के अनुसार आज चांदी 257,000 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई है. इसमें करीब 5,000 रुपये प्रति किलो की तेजी देखने को मिली है. कीमत बढ़ने के बाद भी बाजार में कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी, हालांकि कुछ लोगों ने इसे खरीदारी और निवेश के लिए सही मौका माना.