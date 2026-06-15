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सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 15, 2026, 05:14 PM|Updated: Jun 15, 2026, 05:14 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 15 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में तेजी दर्ज हुई. चांदी 257,000 रुपये प्रति किलो और सोना 153,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा. बाजार में कारोबार सामान्य रहा, विशेषज्ञों ने खरीदारी से पहले ताजा रेट देखने की सलाह दी.

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Gold Silver Price

जयपुर सराफा बाजार से 15 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट जारी किए गए हैं. आज बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों ही महंगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार में कारोबार पूरी तरह सामान्य बना रहा.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के अनुसार आज चांदी 257,000 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई है. इसमें करीब 5,000 रुपये प्रति किलो की तेजी देखने को मिली है. कीमत बढ़ने के बाद भी बाजार में कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी, हालांकि कुछ लोगों ने इसे खरीदारी और निवेश के लिए सही मौका माना.
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सोने के दामों में भी आज अच्छी तेजी दर्ज हुई है. शुद्ध सोना 153,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, जिसमें करीब 1,700 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं जेवरात सोने का भाव 142,500 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. दाम बढ़ने के बावजूद ग्राहकों की आवाजाही पर ज्यादा असर नहीं पड़ा.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में सामान्य माहौल देखने को मिला. कुछ लोग सिर्फ आज के ताजा भाव जानने पहुंचे, जबकि कुछ ने अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ी-बहुत खरीदारी की. पूरे दिन बाजार में न तो ज्यादा भीड़ रही और न ही बड़ी खरीदारी का दबाव दिखाई दिया.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के भाव लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं. कभी तेजी आ जाती है तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब लोग बिना जल्दबाजी के सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं और रोज के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी के दाम सिर्फ स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं करते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर बड़ा असर डालती हैं. इसी कारण कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल जानकारों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना सोच-समझकर लिया गया फैसला नुकसान भी करा सकता है.
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