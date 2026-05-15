/सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 15 मई 2026 को सोना-चांदी के दामों में बदलाव दिखा. चांदी 19,500 रुपये सस्ती होकर 2,75,500 रुपये/किलो रही, जबकि सोना 2,900 रुपये सस्ता होकर 1,62,400 रुपये/10 ग्राम और जेवरात सोना 1,51,900 रुपये दर्ज हुआ.
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जयपुर सराफा बाजार से सोना और चांदी के ताजा रेट 15 मई 2026 के अनुसार सामने आए हैं. आज बाजार में कीमतों में हलचल देखने को मिली. चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं सोने की कीमत भी नीचे आई है. इसी वजह से खरीदार और कारोबारी दोनों ही आज के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी ₹19,500 प्रति किलो सस्ती रही है. इसके बाद चांदी का नया रेट ₹2,75,500 प्रति किलो दर्ज किया गया है. वहीं सोना भी ₹2,900 प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है, जिससे बाजार में हल्की नरमी देखने को मिली है.
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ताजा भाव के अनुसार शुद्ध सोना आज ₹1,62,400 प्रति दस ग्राम पर बिक रहा है. वहीं जेवरात सोने का रेट ₹1,51,900 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. इन दामों के आधार पर ही आज पूरे सराफा बाजार में लेन-देन हो रहा है.
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सुबह के समय जयपुर सराफा बाजार में सामान्य माहौल रहा. कुछ लोग सिर्फ रेट जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ खरीदारों ने गिरावट का फायदा उठाकर खरीदारी भी की. कुल मिलाकर बाजार में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं दिखा.
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पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दामों में लगातार बदलाव देखा जा रहा है. कभी तेजी तो कभी गिरावट के चलते निवेशक भी अब सोच-समझकर ही कदम उठा रहे हैं.
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जानकारों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय वजहों से नहीं बदलतीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर असर पड़ता है. इसी कारण रोजाना रेट में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा भाव जरूर जांच लें. सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर बेहतर लाभ दिला सकता है.