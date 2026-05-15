/सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

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जयपुर सराफा बाजार से सोना और चांदी के ताजा रेट 15 मई 2026 के अनुसार सामने आए हैं. आज बाजार में कीमतों में हलचल देखने को मिली. चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं सोने की कीमत भी नीचे आई है. इसी वजह से खरीदार और कारोबारी दोनों ही आज के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.