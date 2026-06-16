/सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

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Gold Silver Price जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के मुताबिक आज चांदी का भाव 253,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. इसमें करीब 3,500 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है. कीमत कम होने के बाद भी बाजार में कोई खास हलचल नहीं दिखी, लेकिन कुछ खरीदारों ने इसे अच्छा मौका मानकर खरीदारी की.