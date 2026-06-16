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सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 16, 2026, 07:22 PM|Updated: Jun 16, 2026, 07:22 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 16 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई. चांदी 253,500 रु/किलो और सोना 153,500 रु/10 ग्राम रहा. हल्की गिरावट के बावजूद बाजार सामान्य रहा और खरीदारी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा.

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Gold Silver Price

जयपुर सराफा बाजार से 16 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं. हालांकि इसके बावजूद बाजार में खरीद-फरोख्त का माहौल सामान्य ही बना रहा.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के मुताबिक आज चांदी का भाव 253,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. इसमें करीब 3,500 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है. कीमत कम होने के बाद भी बाजार में कोई खास हलचल नहीं दिखी, लेकिन कुछ खरीदारों ने इसे अच्छा मौका मानकर खरीदारी की.
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सोने की कीमतों में भी आज हल्की नरमी देखने को मिली है. शुद्ध सोना 153,500 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, यानी करीब 200 रुपये की कमी दर्ज हुई है. वहीं जेवरात सोने का भाव 142,300 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. दाम घटने के बावजूद ग्राहकों की आवाजाही पर ज्यादा असर नहीं पड़ा.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में आम दिनों जैसा माहौल देखने को मिला. कुछ लोग सिर्फ ताजा रेट जानने पहुंचे तो कुछ ने अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत खरीदारी की. पूरे दिन बाजार में न तो ज्यादा भीड़ रही और न ही किसी तरह की बड़ी खरीदारी का दबाव बना.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव चल रहा है. कभी तेजी आती है तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब लोग जल्दबाजी नहीं कर रहे और सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं.
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बाजार के जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर सीधा असर डालती हैं. इसी वजह से दाम लगातार बदलते रहते हैं.
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फिलहाल विशेषज्ञों की यही सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर लिया गया फैसला फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के किया गया निवेश कभी-कभी नुकसान भी करा सकता है.
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