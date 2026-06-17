/सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

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Gold Silver Price जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के अनुसार आज चांदी 256,000 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई है. इसमें करीब 2,500 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है. कीमत बढ़ने के बाद भी बाजार में किसी तरह की बड़ी हलचल नहीं दिखी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे भविष्य के निवेश के हिसाब से सही समय माना.