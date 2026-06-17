/सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 17 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में तेजी रही. चांदी 256,000 रुपये प्रति किलो और सोना 154,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा. बाजार सामान्य रहा, लेकिन निवेशकों में हल्की खरीदारी और सतर्कता का माहौल देखने को मिला.
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Gold Silver Price
जयपुर सराफा बाजार से 17 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों महंगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल पूरी तरह सामान्य बना रहा.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के अनुसार आज चांदी 256,000 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई है. इसमें करीब 2,500 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है. कीमत बढ़ने के बाद भी बाजार में किसी तरह की बड़ी हलचल नहीं दिखी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे भविष्य के निवेश के हिसाब से सही समय माना.
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सोने के दामों में भी आज तेजी देखने को मिली है. शुद्ध सोना 154,000 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, यानी करीब 500 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं जेवरात सोने का भाव 142,600 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. दाम बढ़ने के बावजूद ग्राहकों की खरीदारी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में सामान्य दिन जैसा माहौल देखने को मिला. कुछ लोग सिर्फ आज के ताजा भाव जानने पहुंचे तो कुछ ने जरूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत खरीदारी की. पूरे दिन बाजार में न तो ज्यादा भीड़ दिखी और न ही किसी तरह की भारी खरीदारी का दबाव रहा.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. कभी तेजी आती है तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब लोग बिना जल्दबाजी के सोच-समझकर ही निवेश और खरीदारी कर रहे हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतें केवल स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं करतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर बड़ा असर डालती हैं. इसी कारण दामों में लगातार बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल जानकारों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कभी-कभी नुकसान भी करा सकता है.