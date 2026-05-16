/सराफा बाजार में मचा हड़कंप! औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा भाव

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जयपुर सराफा बाजार से 16 मई 2026 के अनुसार सोना और चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज बाजार में कीमतों में हल्की हलचल देखने को मिली है. चांदी और सोना दोनों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों और व्यापारियों की नजर पूरे दिन बाजार पर बनी रही.