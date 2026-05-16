/सराफा बाजार में मचा हड़कंप! औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 16 मई 2026 को सोना-चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई. चांदी ₹270,500/किलो और शुद्ध सोना ₹161,700/10 ग्राम रहा. जेवरात सोना ₹151,200/10 ग्राम पर पहुंचा. बाजार में हल्का उतार-चढ़ाव और सामान्य माहौल देखने को मिला.
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जयपुर सराफा बाजार से 16 मई 2026 के अनुसार सोना और चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज बाजार में कीमतों में हल्की हलचल देखने को मिली है. चांदी और सोना दोनों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों और व्यापारियों की नजर पूरे दिन बाजार पर बनी रही.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी ₹5000 प्रति किलो सस्ती रही है. इसके बाद चांदी का नया रेट ₹270,500 प्रति किलो दर्ज किया गया है. वहीं सोने की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है और यह ₹700 प्रति दस ग्राम सस्ता हो गया है.
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ताजा भाव के अनुसार शुद्ध सोना आज ₹161,700 प्रति दस ग्राम पर बिक रहा है. वहीं जेवरात सोने का रेट ₹151,200 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. इन्हीं रेट्स के आधार पर आज पूरे सराफा बाजार में खरीद-फरोख्त हो रही है.
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सुबह से ही जयपुर सराफा बाजार में सामान्य माहौल देखने को मिला. कुछ लोग केवल नए रेट जानने के लिए बाजार पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने गिरावट का फायदा उठाकर खरीदारी भी की. हालांकि कुल मिलाकर बाजार में किसी तरह की बड़ी तेजी या भारी गिरावट जैसा माहौल नहीं रहा.
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पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतें ऊपर जाती हैं तो कभी अचानक गिरावट आ जाती है. इसी वजह से निवेशक अब सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं.
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जानकारों का कहना है कि सोना और चांदी के दाम सिर्फ स्थानीय बाजार पर निर्भर नहीं करते, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक स्थिति का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. यही वजह है कि रोजाना इनके रेट में बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा भाव जरूर जांच लें. सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर बेहतर फायदा दे सकता है और नुकसान से भी बचा सकता है.