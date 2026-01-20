Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में 16 दवाइयां निकली घटिया, तुरंत हटाने के आदेश के बाद दवा बाजार में बजी खतरे की घंटी!

Rajasthan News: राजस्थान में जनवरी 2026 के पहले पखवाड़े में जांच के दौरान 16 दवाइयां मानक गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरीं. ड्रग कंट्रोल विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर इन NSQ दवाइयों का स्टॉक बाजार से हटाने और कंपनियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Jan 20, 2026, 10:51 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 10:51 PM IST
1/8

Rajasthan Medicines

Rajasthan Medicines1/8
राजस्थान में दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने जनवरी 2026 के पहले पखवाड़े में की गई जांच के बाद पूरे प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है. जांच में सामने आया कि बाजार में बिक रही 16 दवाइयाँ मानक गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरीं. इन सभी दवाइयों को ‘नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी’ यानी NSQ घोषित किया गया है.
2/8

Rajasthan Medicines

Rajasthan Medicines2/8
ड्रग कंट्रोल विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच प्रदेश के अलग-अलग जिलों से दवाइयों के सैंपल लिए गए थे. प्रयोगशाला जांच में इन सैंपलों में गंभीर खामियां पाई गईं. कई दवाइयों में सक्रिय तत्व निर्धारित मात्रा में मौजूद नहीं थे, जबकि कुछ दवाइयां भारतीय औषधि संहिता (आईपी) के मानकों पर भी खरी नहीं उतरीं.