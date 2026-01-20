राजस्थान में 16 दवाइयां निकली घटिया, तुरंत हटाने के आदेश के बाद दवा बाजार में बजी खतरे की घंटी!

राजस्थान में दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने जनवरी 2026 के पहले पखवाड़े में की गई जांच के बाद पूरे प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है. जांच में सामने आया कि बाजार में बिक रही 16 दवाइयाँ मानक गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरीं. इन सभी दवाइयों को ‘नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी’ यानी NSQ घोषित किया गया है.