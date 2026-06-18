/सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 18 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई. चांदी ₹251,000/किलो और सोना ₹153,000/10 ग्राम रहा. बाजार में खरीदारी सामान्य रही, जबकि जानकारों ने निवेश से पहले ताजा रेट देखने की सलाह दी.
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Gold Silver Price
जयपुर सराफा बाजार से 18 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल सामान्य ही बना रहा.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के अनुसार आज चांदी 251,000 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई है. इसमें करीब 5,000 रुपये प्रति किलो की कमी आई है. कीमत घटने के बाद भी बाजार में किसी तरह की बड़ी हलचल नहीं दिखी, हालांकि कुछ लोगों ने इसे खरीदारी के लिए अच्छा मौका माना.
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सोने के दामों में भी आज नरमी देखने को मिली है. शुद्ध सोना 153,000 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, यानी करीब 1,000 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है. वहीं जेवरात सोने का भाव 141,200 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. दाम कम होने के बावजूद ग्राहकों की खरीदारी पर खास असर नहीं पड़ा.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में आम दिनों जैसा माहौल देखने को मिला. कुछ लोग सिर्फ ताजा रेट जानने पहुंचे तो कुछ ने अपनी जरूरत के हिसाब से हल्की-फुल्की खरीदारी की. पूरे दिन बाजार में न तो ज्यादा भीड़ दिखी और न ही किसी तरह की बड़ी खरीदारी का दबाव रहा.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. कभी तेजी आ जाती है तो कभी गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब लोग जल्दबाजी में फैसला नहीं ले रहे और सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर सीधा असर डालती हैं. इसी वजह से दामों में लगातार बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल जानकारों की यही सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कभी-कभी नुकसान भी करा सकता है.