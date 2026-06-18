/सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

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Gold Silver Price जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के अनुसार आज चांदी 251,000 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई है. इसमें करीब 5,000 रुपये प्रति किलो की कमी आई है. कीमत घटने के बाद भी बाजार में किसी तरह की बड़ी हलचल नहीं दिखी, हालांकि कुछ लोगों ने इसे खरीदारी के लिए अच्छा मौका माना.