/चांद पर पहुंची चांदी, सोने ने भी पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी ₹2000 प्रति किलो महंगी रही है. इसके बाद चांदी का नया रेट ₹272,000 प्रति किलो दर्ज किया गया है. वहीं सोने के दाम में भी बढ़ोतरी देखी गई है और यह ₹300 प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है.