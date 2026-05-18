/चांद पर पहुंची चांदी, सोने ने भी पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price: 18 मई 2026 को जयपुर सराफा बाजार में सोना 300 रुपये महंगा होकर ₹162,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2000 रुपये बढ़कर ₹272,000 प्रति किलो पहुंची. बाजार में हल्की तेजी रही और खरीदारी सामान्य रही. विशेषज्ञों ने ताजा रेट देखकर ही निवेश की सलाह दी है.
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जयपुर सराफा बाजार से 18 मई 2026 के ताजा सोना-चांदी के भाव सामने आए हैं. आज बाजार में कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली है. चांदी और सोने दोनों के रेट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे पूरे दिन खरीदारों और व्यापारियों की नजर बाजार पर बनी रही.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी ₹2000 प्रति किलो महंगी रही है. इसके बाद चांदी का नया रेट ₹272,000 प्रति किलो दर्ज किया गया है. वहीं सोने के दाम में भी बढ़ोतरी देखी गई है और यह ₹300 प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है.
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ताजा भाव के मुताबिक शुद्ध सोना आज ₹162,000 प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात सोने का रेट ₹151,500 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. इन्हीं नए रेट्स के आधार पर पूरे सराफा बाजार में आज कारोबार चलता रहा.
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सुबह से ही जयपुर सराफा बाजार में हलचल देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ नए रेट जानने पहुंचे, जबकि कई ग्राहकों ने बढ़े हुए भाव के बावजूद खरीदारी की. हालांकि बाजार में किसी तरह की तेज उछाल या भारी गिरावट जैसी स्थिति नहीं देखी गई.
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पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दाम लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं. कभी कीमतों में गिरावट आती है तो कभी अचानक तेजी दर्ज होती है. इसी वजह से निवेशक अब हर कदम सोच-समझकर उठा रहे हैं और बाजार पर नजर बनाए हुए हैं.
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जानकारों का कहना है कि सोना और चांदी के रेट सिर्फ स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. इसी कारण रोजाना कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा भाव जरूर जांच लें. सही समय पर किया गया निवेश आगे चलकर फायदा दे सकता है, जबकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान भी करा सकता है.