/सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

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Gold Silver Price सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक आज चांदी का भाव 238,400 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. इसमें करीब 12,600 रुपये प्रति किलो की भारी गिरावट आई है. दाम कम होने के बाद भी बाजार में कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी, लेकिन कुछ ग्राहकों ने इसे खरीदारी के लिए सही मौका मानकर थोड़ी खरीदारी जरूर की.