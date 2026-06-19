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सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 19, 2026, 06:46 PM|Updated: Jun 19, 2026, 06:46 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 19 जून 2026 को सोना-चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज हुई. चांदी 12,600 और सोना 4,400 रुपये सस्ता हुआ. बाजार में रेट गिरने के बावजूद खरीदारी सामान्य रही और लोग सोच-समझकर निवेश करते दिखे.

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Gold Silver Price

जयपुर सराफा बाजार से 19 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में लंबे समय बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं, हालांकि इसके बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल पूरी तरह सामान्य ही बना रहा.
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सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक आज चांदी का भाव 238,400 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. इसमें करीब 12,600 रुपये प्रति किलो की भारी गिरावट आई है. दाम कम होने के बाद भी बाजार में कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी, लेकिन कुछ ग्राहकों ने इसे खरीदारी के लिए सही मौका मानकर थोड़ी खरीदारी जरूर की.
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सोने के दामों में भी आज अच्छी गिरावट देखने को मिली है. शुद्ध सोना 148,600 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, यानी करीब 4,400 रुपये की कमी दर्ज हुई है. वहीं जेवरात सोने का भाव 137,900 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. कीमत घटने के बावजूद ग्राहकों की खरीदारी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में रोजमर्रा जैसा माहौल देखने को मिला. कुछ लोग सिर्फ ताजा रेट जानने पहुंचे तो कुछ ने अपनी जरूरत के हिसाब से हल्की-फुल्की खरीदारी की. पूरे दिन बाजार में न तो भीड़ ज्यादा दिखी और न ही किसी तरह की तेज खरीदारी का दबाव बना.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव चल रहा है. कभी अचानक तेजी आ जाती है तो कभी अच्छी गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब लोग जल्दबाजी में खरीदारी करने से बच रहे हैं और सोच-समझकर ही फैसला ले रहे हैं.
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जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी के दाम सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर सीधा असर डालती हैं. इसी कारण कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल बाजार विशेषज्ञों की यही राय है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर लिया गया फैसला फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के किया गया निवेश कभी-कभी नुकसान भी करा सकता है.
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