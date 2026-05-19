/सोना-चांदी ने लगाई आसमान की ओर छलांग, रॉकेट की रफ्तार से बढ़े दाम! जानें ताजा भाव

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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी में 4000 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके बाद चांदी का नया भाव ₹276,000 प्रति किलो पहुंच गया है. वहीं सोने की कीमत में भी तेजी देखने को मिली है, जो ₹800 प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है.