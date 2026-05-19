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सोना-चांदी ने लगाई आसमान की ओर छलांग, रॉकेट की रफ्तार से बढ़े दाम! जानें ताजा भाव

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: May 19, 2026, 06:36 PM|Updated: May 19, 2026, 06:36 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 19 मई 2026 को सोना-चांदी के दामों में तेजी रही. चांदी ₹4000 बढ़कर ₹2,76,000/किलो और सोना ₹800 बढ़कर ₹1,62,800/10 ग्राम पहुंचा. बाजार में हलचल रही, खरीदारों ने बढ़े रेट पर भी खरीदारी की.

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जयपुर सराफा बाजार से 19 मई 2026 के सोना और चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज बाजार में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों के दाम बढ़ने से पूरे दिन बाजार में हलचल बनी रही और खरीदारों की नजरें रेट पर टिकी रहीं.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी में 4000 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके बाद चांदी का नया भाव ₹276,000 प्रति किलो पहुंच गया है. वहीं सोने की कीमत में भी तेजी देखने को मिली है, जो ₹800 प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है.
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ताजा रेट के मुताबिक शुद्ध सोना आज ₹162,800 प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात सोने का भाव ₹152,200 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. इन्हीं नए रेट्स के आधार पर आज पूरे सराफा बाजार में खरीद-फरोख्त होती रही.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में चहल-पहल देखने को मिली. कुछ लोग केवल नए भाव जानने के लिए बाजार पहुंचे, जबकि कई ग्राहकों ने बढ़े हुए रेट के बावजूद खरीदारी भी की. हालांकि बाजार में न तो कोई बड़ी तेजी देखी गई और न ही भारी गिरावट जैसी स्थिति बनी.
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पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दाम लगातार बदलते नजर आ रहे हैं. कभी हल्की गिरावट आती है तो कभी अचानक तेजी दर्ज होती है. इसी वजह से निवेशक अब बहुत सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं और हर दिन के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
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जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी के भाव सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. इसी वजह से रोजाना इनके दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर चेक करें. सही समय पर लिया गया फैसला अच्छा फायदा दे सकता है, जबकि जल्दबाजी में किया गया निवेश कभी-कभी नुकसान भी करा सकता है.
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