/सोना-चांदी ने लगाई लंबी छलांग, चांद पर पहुंचे रेट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

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Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 2 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. चांदी में 2700 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई, जबकि सोने में 100 रुपये प्रति दस ग्राम की बढ़ोतरी हुई. इसके बाद बाजार में खरीदारी का रुख थोड़ा स्थिर बना रहा.