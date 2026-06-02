/सोना-चांदी ने लगाई लंबी छलांग, चांद पर पहुंचे रेट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 2 जून 2026 को सोना-चांदी के भावों में हल्का बदलाव देखा गया. चांदी ₹273,000 प्रति किलो और शुद्ध सोना ₹159,800 प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि जेवरात सोना ₹147,700 पर स्थिर रहा. बाजार में सामान्य कारोबार रहा.
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Gold Silver Price
जयपुर सराफा बाजार से 2 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. चांदी में 2700 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई, जबकि सोने में 100 रुपये प्रति दस ग्राम की बढ़ोतरी हुई. इसके बाद बाजार में खरीदारी का रुख थोड़ा स्थिर बना रहा.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार आज चांदी का भाव ₹273,000 प्रति किलो दर्ज किया गया है. यह पिछले सत्र की तुलना में बढ़ा हुआ रेट है. वहीं सोने की कीमतों में भी मामूली तेजी देखने को मिली है.
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ताजा भाव के मुताबिक शुद्ध सोना आज ₹159,800 प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात वाले सोने का रेट ₹147,700 प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा है. इन बदले हुए भावों के बाद बाजार में खरीद और बिक्री सामान्य तरीके से चलती रही, हालांकि बड़ी भीड़ नजर नहीं आई.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की हलचल देखने को मिली. कुछ ग्राहक केवल आज के रेट जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ लोगों ने मामूली बढ़त के बावजूद खरीदारी भी की. बाजार में न तो तेज तेजी दिखी और न ही किसी तरह की बड़ी गिरावट का माहौल बना.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दाम लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं. कभी अचानक तेजी आ जाती है तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से आम ग्राहक और निवेशक दोनों ही रोजाना के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
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जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी के दाम सिर्फ स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं करते, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. यही वजह है कि कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहता है.
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फिलहाल बाजार विशेषज्ञों की यही सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर की गई खरीदारी फायदेमंद हो सकती है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कई बार नुकसान भी करा सकता है.