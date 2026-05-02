/फर्श से अर्श पर सोना-चांदी, राजस्थान में दामों ने तोड़ा रिकॉर्ड! जानें आज के रेट

Rajasthan Gold Silver Price: 2 मई 2026 को जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में हल्की तेजी रही. चांदी 2,53,000 रुपये/किलो और शुद्ध सोना 1,53,500 रुपये/10 ग्राम पहुंचा. बाजार में सामान्य हलचल रही और विशेषज्ञों ने सोच-समझकर खरीदारी की सलाह दी.
1/7
2 मई 2026 के ताजा अपडेट के मुताबिक जयपुर सराफा बाजार में सोना और चांदी के दामों में आज हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. महीने की शुरुआत के साथ ही बाजार में थोड़ी हलचल बनी हुई है और खरीदार लगातार नए रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
2/7
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार आज चांदी में तेजी दर्ज की गई है. चांदी का रेट बढ़कर 2,53,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है, यानी इसमें करीब 6,000 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है. वहीं सोने के दामों में भी हल्की तेजी देखने को मिली है.
3/7
आज के ताजा रेट के मुताबिक शुद्ध सोना 1,53,500 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, जिसमें लगभग 500 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं जेवरात बनाने वाला सोना 1,43,500 रुपये प्रति दस ग्राम पर चल रहा है. ये सभी भाव जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी किए गए हैं और पूरे बाजार में इन्हीं के आधार पर खरीद-बिक्री हो रही है.
4/7
सुबह से ही जयपुर सराफा बाजार में सामान्य चहल-पहल देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ भाव जानने पहुंचे, जबकि कई खरीदारों ने मामूली तेजी के बावजूद खरीदारी भी की. हालांकि बाजार में किसी बड़ी तेजी या गिरावट का माहौल नहीं रहा, लेकिन हल्की गतिविधि जरूर बनी रही.
5/7
पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार हलचल बनी हुई है. कभी कीमतें ऊपर जाती हैं तो कभी थोड़ी गिरावट आ जाती है. इसी वजह से अब लोग खरीदारी करने से पहले बाजार की स्थिति को अच्छे से समझ रहे हैं और सोच-समझकर ही फैसला ले रहे हैं.
6/7
बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी के रेट सिर्फ स्थानीय कारणों पर निर्भर नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की मजबूती या कमजोरी और वैश्विक आर्थिक हालात भी इन कीमतों को प्रभावित करते हैं. इसके अलावा शादी और त्योहारों के सीजन में बढ़ने वाली मांग भी रेट पर सीधा असर डालती है.
7/7
फिलहाल विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि सोना-चांदी खरीदने से पहले ताजा भावों को जरूर ध्यान से देखा जाए, ताकि सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सके.