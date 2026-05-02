/फर्श से अर्श पर सोना-चांदी, राजस्थान में दामों ने तोड़ा रिकॉर्ड! जानें आज के रेट

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आज के ताजा रेट के मुताबिक शुद्ध सोना 1,53,500 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, जिसमें लगभग 500 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं जेवरात बनाने वाला सोना 1,43,500 रुपये प्रति दस ग्राम पर चल रहा है. ये सभी भाव जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी किए गए हैं और पूरे बाजार में इन्हीं के आधार पर खरीद-बिक्री हो रही है.