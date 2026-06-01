/आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

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Who Is Prisha Sharma वे यह भी मानती हैं कि जिंदगी में सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि खुशी और संतुलन भी बहुत जरूरी है. उनकी इच्छा है कि प्रीशा आगे चलकर एक अच्छा इंसान बने, खुश रहे और जिस भी क्षेत्र में उसकी रुचि हो, उसमें आगे बढ़े. साथ ही वे दूसरे माता-पिता को भी यही सलाह देती हैं कि बच्चों पर दबाव डालने के बजाय उनकी प्राकृतिक प्रतिभा को समझकर उसे निखारें.