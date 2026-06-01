/आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

Jaipur's Prisha Record: जयपुर की 2 साल की प्रीशा ने 30 से ज्यादा मंत्र याद कर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई. मां के अनुसार गर्भ संस्कार और धार्मिक माहौल से सीख बढ़ी. बच्ची ने अंग्रेजी अक्षर, गिनती, रंग भी सीखे. परिवार मोबाइल से दूर रखकर सीख पर ध्यान देता है.
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Who Is Prisha Sharma
आजकल ज्यादातर छोटे बच्चे दो साल की उम्र तक ठीक से बोलना भी शुरू नहीं कर पाते, लेकिन जयपुर की छोटी सी बच्ची प्रीशा ने सबको हैरान कर दिया है. सिर्फ दो साल की उम्र में ही उसने 30 से ज्यादा मंत्र याद कर लिए हैं. अपनी तेज याददाश्त की वजह से उसका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया है.
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प्रीशा की मां बताती हैं कि उन्होंने बेटी के जन्म से पहले ही गर्भ संस्कार पर खास ध्यान दिया था. उनका मानना है कि बच्चा मां के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है. इसी वजह से उन्होंने प्रीशा को शुरू से ही मंत्र, भजन और प्रार्थनाएं सुनानी शुरू कर दी थीं.
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मां के मुताबिक, जब प्रीशा करीब 6–7 महीने की थी, तभी से उसे रोज सुबह पूजा और प्रार्थना की आदत डलवाई गई. घर में जो भी पूजा-पाठ होता था, प्रीशा उसे देखती रहती थी और धीरे-धीरे वही सब सीखने लगी. कुछ ही समय में उसने कई मंत्र बोलना शुरू कर दिए.
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परिवार का कहना है कि प्रीशा की याददाश्त काफी तेज है. वह कोई भी नई चीज एक या दो बार सुनते ही याद कर लेती है. इसी वजह से उसने सिर्फ संस्कृत मंत्र ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी अक्षर, गिनती, रंगों के नाम और कई बेसिक चीजें भी जल्दी सीख लीं.
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घरवाले मानते हैं कि बच्चों के सीखने में माहौल का बड़ा असर होता है. इसलिए उन्होंने प्रीशा को मोबाइल और ज्यादा स्क्रीन टाइम से दूर रखा. उसकी जगह उसे कहानियां, भजन और सीखने वाली गतिविधियों से जोड़ा गया.
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इसी मेहनत और सीखने के माहौल की वजह से प्रीशा का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ. रिकॉर्ड के लिए भेजी गई जानकारी में उसने मंत्रों के साथ-साथ शरीर के अंगों की पहचान, अंग्रेजी अल्फाबेट, गिनती और रंगों की पहचान जैसी चीजें भी दिखाई थीं.
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हालांकि प्रीशा की मां इस उपलब्धि को लेकर ज्यादा दबाव नहीं बनाना चाहतीं. उनका साफ कहना है कि हर बच्चे की अपनी अलग रुचि और क्षमता होती है. माता-पिता का काम बस इतना है कि वे बच्चों को सही दिशा दिखाएं और उनका साथ दें.
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वे यह भी मानती हैं कि जिंदगी में सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि खुशी और संतुलन भी बहुत जरूरी है. उनकी इच्छा है कि प्रीशा आगे चलकर एक अच्छा इंसान बने, खुश रहे और जिस भी क्षेत्र में उसकी रुचि हो, उसमें आगे बढ़े. साथ ही वे दूसरे माता-पिता को भी यही सलाह देती हैं कि बच्चों पर दबाव डालने के बजाय उनकी प्राकृतिक प्रतिभा को समझकर उसे निखारें.