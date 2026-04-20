/राजस्थान में औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, गिरावट से बाजार में आया बड़ा बदलाव!

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जयपुर सराफा बाजार में 20 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के दामों में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है. बाजार में दिनभर रेट को लेकर चर्चा चलती रही और ग्राहक भी नई कीमतों को समझकर ही खरीदारी करते नजर आए. हालांकि खरीदारी पूरी तरह बंद नहीं हुई, लेकिन लोग जरूरत के हिसाब से ही सोना-चांदी ले रहे हैं.