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राजस्थान में औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, गिरावट से बाजार में आया बड़ा बदलाव!

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 20, 2026, 06:32 PM|Updated: Apr 20, 2026, 06:32 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 20 अप्रैल 2026 को सोना 800 रुपये और चांदी 4,500 रुपये सस्ती हुई. चांदी 2,58,000 रुपये प्रति किलो और सोना 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. बाजार में हल्की गिरावट के बावजूद कारोबार सामान्य रहा.

Gold Silver Price1/7
जयपुर सराफा बाजार में 20 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के दामों में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है. बाजार में दिनभर रेट को लेकर चर्चा चलती रही और ग्राहक भी नई कीमतों को समझकर ही खरीदारी करते नजर आए. हालांकि खरीदारी पूरी तरह बंद नहीं हुई, लेकिन लोग जरूरत के हिसाब से ही सोना-चांदी ले रहे हैं.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार आज बाजार में चांदी में गिरावट दर्ज की गई है. चांदी 4,500 रुपये सस्ती होकर 258,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. वहीं सोने के दामों में भी कमी देखने को मिली है और सोना 800 रुपये टूटकर 156,000 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया है.
Gold Silver Price3/7
इसके अलावा जेवरात वाले सोने की कीमत में भी नरमी दर्ज की गई है. आज इसका रेट 145,900 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. ये सभी भाव जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं और पूरे शहर में इन्हीं रेट्स के आधार पर कारोबार किया जाता है.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बनी रही. कई लोग नए भाव जानने के लिए दुकानों पर पहुंचे, तो कुछ लोग आगे खरीदारी करने की योजना बनाते नजर आए. कीमतों में हल्की गिरावट के बावजूद बाजार में पूरी तरह सन्नाटा नहीं रहा और सामान्य कारोबार चलता रहा.
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पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर बना हुआ है. कभी तेजी तो कभी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे बाजार में हल्की अस्थिरता भी बनी हुई है. आज की गिरावट ने कीमतों को थोड़ा नीचे जरूर लाया है, लेकिन रुझान अभी भी बदलता हुआ दिख रहा है.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक हालात पर काफी हद तक निर्भर करती हैं. इसके साथ ही देश में मांग और सप्लाई का संतुलन भी दामों को प्रभावित करता है, जिसके कारण रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.
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आज के समय में लोग अपने बजट और जरूरत के हिसाब से ही निवेश कर रहे हैं. विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना-चांदी में निवेश करने से पहले बाजार की चाल को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि सही समय पर सही फैसला लिया जा सके.
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