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Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 20 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों महंगे हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल सामान्य बना हुआ है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से ये भाव जारी किए गए हैं.