Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 20 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में फिर तेजी देखी गई. चांदी 1900 रुपये और सोना 600 रुपये महंगा हुआ. बाजार में खरीदारी सामान्य रही, लेकिन निवेशकों की नजर लगातार बदलते भावों पर बनी हुई है.
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Gold Silver Price
जयपुर सराफा बाजार से 20 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों महंगे हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल सामान्य बना हुआ है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से ये भाव जारी किए गए हैं.
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सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार आज चांदी का भाव 240,300 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. इसमें करीब 1900 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है. दाम बढ़ने के बाद भी बाजार में कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी, लेकिन कुछ ग्राहकों ने इसे निवेश का मौका मानकर हल्की खरीदारी की.
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आज सोने के भाव में भी तेजी देखी गई है. शुद्ध सोना 149,200 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है, यानी करीब 600 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं जेवरात सोने का रेट 138,300 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. कीमत बढ़ने के बावजूद ग्राहकों की खरीद पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में रोजाना जैसा ही माहौल देखने को मिला. कुछ लोग सिर्फ नए रेट जानने पहुंचे तो कुछ ने जरूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत खरीदारी की. पूरे दिन बाजार में न तो ज्यादा भीड़ रही और न ही तेज खरीदारी का दबाव दिखा.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. कभी तेजी आती है तो कभी गिरावट दर्ज होती है. इसी वजह से अब लोग जल्दबाजी में फैसला नहीं ले रहे और सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी के रेट सिर्फ लोकल डिमांड से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और निवेशकों की चाल का भी इन पर बड़ा असर पड़ता है. इसी कारण कीमतें लगातार बदलती रहती हैं.
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जानकारों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर लिया गया फैसला फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के किया गया निवेश कभी-कभी नुकसान भी करा सकता है.