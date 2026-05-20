/अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 20 मई 2026 को सोना-चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई. चांदी ₹274,200/किलो और सोना ₹161,000/10 ग्राम रहा. जेवरात सोना ₹149,700 रहा. बाजार में हलचल बनी रही और निवेशक ताजा रेट पर नजर बनाए रहे.
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जयपुर सराफा बाजार से 20 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज बाजार में एक बार फिर हल्की गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों के दाम नीचे आने से पूरे दिन सराफा बाजार में हलचल बनी रही और खरीदारों की नजरें लगातार रेट पर टिकी रहीं.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी में 1800 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बाद चांदी का नया रेट ₹274,200 प्रति किलो पहुंच गया है. वहीं सोने की कीमत में भी 1800 रुपये प्रति दस ग्राम की कमी देखने को मिली है.
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ताजा रेट के अनुसार शुद्ध सोना आज ₹161,000 प्रति दस ग्राम पर आ गया है. वहीं जेवरात सोने का भाव ₹149,700 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. इन्हीं नए दामों के आधार पर आज पूरे सराफा बाजार में खरीदारी और बिक्री का काम चलता रहा.
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सुबह से ही जयपुर के बाजार में हल्की चहल-पहल देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ नए रेट जानने पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने गिरावट का फायदा उठाकर खरीदारी भी की. हालांकि बाजार में किसी तरह की बड़ी तेजी या भारी गिरावट जैसी स्थिति फिलहाल नहीं दिखी.
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पिछले कुछ दिनों से सोना-चांदी के दाम लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं. कभी कीमतों में अचानक उछाल आ जाता है तो कभी हल्की गिरावट दर्ज होती है. इसी वजह से निवेशक अब हर दिन के रेट पर नजर रखकर ही फैसला ले रहे हैं.
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जानकारों का कहना है कि सोना और चांदी के भाव सिर्फ लोकल डिमांड पर निर्भर नहीं करते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. यही कारण है कि इनके दाम रोज बदलते रहते हैं.
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फिलहाल विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर की गई खरीदारी फायदा दे सकती है, जबकि बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला कभी-कभी नुकसान भी करा सकता है.