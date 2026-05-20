/अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

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Gold Silver Rate जयपुर सराफा बाजार से 20 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज बाजार में एक बार फिर हल्की गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों के दाम नीचे आने से पूरे दिन सराफा बाजार में हलचल बनी रही और खरीदारों की नजरें लगातार रेट पर टिकी रहीं.