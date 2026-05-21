/चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 21 मई 2026 को सोना-चांदी के भावों में मिला-जुला रुख रहा. चांदी ₹1700 प्रति किलो सस्ती होकर ₹272,500 पर पहुंची, जबकि सोना ₹1000 प्रति 10 ग्राम महंगा होकर ₹162,000 रहा. बाजार में हल्की हलचल और सामान्य खरीदारी देखने को मिली.
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Gold Silver Price
जयपुर सराफा बाजार से 21 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला. चांदी में हल्की नरमी रही, जबकि सोने के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके चलते बाजार में दिनभर हलचल बनी रही और खरीदार रेट को लेकर सतर्क नजर आए.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी 1700 रुपये प्रति किलो सस्ती रही. इसके बाद चांदी का नया भाव ₹272,500 प्रति किलो दर्ज किया गया. वहीं सोने की कीमत में 1000 रुपये प्रति दस ग्राम की बढ़त देखने को मिली.
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ताजा रेट के मुताबिक शुद्ध सोना आज ₹162,000 प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात सोने का भाव ₹150,500 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया. इन नए भावों के साथ बाजार में खरीद-बिक्री का काम सामान्य रूप से चलता रहा और ग्राहकों की आवाजाही बनी रही.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की रौनक देखने को मिली. कुछ लोग केवल आज के रेट जानने पहुंचे, जबकि कई ग्राहकों ने भाव में आए बदलाव को देखते हुए खरीदारी भी की. हालांकि पूरे दिन बाजार में किसी बड़ी तेजी या भारी गिरावट जैसी स्थिति नहीं रही.
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पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दाम लगातार उतार-चढ़ाव दिखा रहे हैं. कभी कीमतों में तेजी आ जाती है तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से निवेशक अब हर दिन के ताजा भाव पर नजर बनाए रख रहे हैं.
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जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं करतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. यही कारण है कि इनके रेट रोज बदलते रहते हैं.
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फिलहाल विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा भाव जरूर जांच लें. सही समय पर की गई खरीदारी फायदा दे सकती है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कभी-कभी नुकसान भी करा सकता है.