/चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

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Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 21 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला. चांदी में हल्की नरमी रही, जबकि सोने के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके चलते बाजार में दिनभर हलचल बनी रही और खरीदार रेट को लेकर सतर्क नजर आए.