/राजस्थान में सोना-चांदी के रेट ने उड़ाए होश, सराफा बाजार के भावों में आया बड़ा बदलाव!

2 /7

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार आज चांदी 1500 रुपये प्रति किलो महंगी रही है. इसके बाद चांदी का रेट 259,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. वहीं सोने के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली और शुद्ध सोना 400 रुपये महंगा होकर 157,200 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है.