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राजस्थान में सोना-चांदी के रेट ने उड़ाए होश, सराफा बाजार के भावों में आया बड़ा बदलाव!

Written By : SAGAR CHAUDHARY | Updated: Apr 16, 2026, 06:37 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 16 अप्रैल 2026 को सोना 400 रुपये और चांदी 1500 रुपये महंगी हुई. चांदी 2,59,500 और शुद्ध सोना 1,57,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. बाजार में हल्की तेजी के बीच खरीदारी सामान्य रही.

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जयपुर सराफा बाजार में 16 अप्रैल 2026 को एक बार फिर सोना और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है. बाजार में दिनभर हल्की बढ़त का माहौल बना रहा और ग्राहकों की आवाजाही भी सामान्य रूप से जारी रही. खरीदारी करने वालों के साथ-साथ निवेशक भी लगातार रेट पर नजर बनाए रहे.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार आज चांदी 1500 रुपये प्रति किलो महंगी रही है. इसके बाद चांदी का रेट 259,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. वहीं सोने के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली और शुद्ध सोना 400 रुपये महंगा होकर 157,200 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है.
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अगर जेवरात वाले सोने की बात करें तो आज इसका भाव 147,000 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. यह रेट भी सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से ही जारी किए गए हैं और पूरे बाजार में इन्हीं दरों के आधार पर खरीद-बिक्री होती है. बाजार में इन्हीं भावों को मानक माना जाता है.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हलचल देखने को मिली. कई लोग नए रेट जानने और आगे खरीदारी की योजना बनाने के लिए बाजार पहुंचे. कीमतों में हल्की बढ़ोतरी के बावजूद ग्राहकों की खरीदारी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और मांग लगभग सामान्य बनी रही.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर चल रहा है. कभी कीमतें ऊपर जाती हैं तो कभी थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है. आज की बढ़त ने एक बार फिर बाजार में हल्की तेजी का माहौल बना दिया है.
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जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात का सीधा असर पड़ता है. इसके साथ ही देश के भीतर मांग और सप्लाई भी रेट तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं.
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शादी और त्योहारों के सीजन को देखते हुए बाजार में खरीदारी का रुझान लगातार बना हुआ है. ऐसे में दामों में बदलाव के बावजूद लोग अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं. विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदते समय जल्दबाजी न करें और पूरी तरह सोच-समझकर ही निवेश का निर्णय लें.
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