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सोना-चांदी की रफ्तार पर लगा ब्रेक! अचानक गिरे दाम, तुरंत जानें ताजा रेट

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 17, 2026, 05:48 PM|Updated: Apr 17, 2026, 05:48 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार (17 अप्रैल 2026) में सोना-चांदी के दामों में गिरावट. चांदी ₹5,000 टूटकर ₹2,54,500/किलो, शुद्ध सोना ₹1,700 गिरकर ₹1,55,500/10 ग्राम, जेवरात सोना ₹1,45,400/10 ग्राम. बाजार में हलचल के बीच सामान्य खरीदारी रही, कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी.

Gold Silver Price1/7
जयपुर सराफा बाजार में 17 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के दामों में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है. बाजार में पूरे दिन हल्की हलचल बनी रही और खरीदारी का माहौल सामान्य बना रहा. निवेशक और ग्राहक दोनों ही नए रेट पर नजर बनाए रहे और जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करते दिखे.
Gold Silver Price2/7
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार आज चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है. चांदी 5000 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर 254,500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. वहीं सोने के भाव में भी कमी देखने को मिली और शुद्ध सोना 1700 रुपये टूटकर 155,500 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया है.
Gold Silver Price3/7
इसी तरह जेवरात वाले सोने की कीमत में भी नरमी देखने को मिली है. आज इसका भाव 145,400 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. ये सभी रेट जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी किए गए हैं और पूरे बाजार में इन्हीं के आधार पर लेन-देन किया जाता है.
Gold Silver Price4/7
सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में रेट को लेकर चर्चा बनी रही. कई ग्राहक भाव जानने के लिए दुकानों पर पहुंचे, वहीं कुछ लोग आगे खरीदारी की योजना बनाते नजर आए. कीमतों में गिरावट के बावजूद बाजार में खरीदारी पूरी तरह से रुकी नहीं और सामान्य गति से कारोबार चलता रहा.
Gold Silver Price5/7
पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. कभी हल्की तेजी तो कभी गिरावट का दौर बना हुआ है, जिससे बाजार में अनिश्चितता का माहौल भी बना हुआ है. आज की गिरावट ने एक बार फिर कीमतों को थोड़ा नीचे ला दिया है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि सोना-चांदी के रेट अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं. इसके साथ ही देश में मांग और सप्लाई भी कीमतों को प्रभावित करती है, जिससे रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.
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शादी और त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए बाजार में खरीदारी का रुझान बना हुआ है. लोग अपनी जरूरत और बजट के अनुसार ही सोना-चांदी की खरीद कर रहे हैं. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेश करने से पहले बाजार के रुझान को समझना जरूरी है, ताकि सही समय पर सही निर्णय लिया जा सके.
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