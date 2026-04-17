/सोना-चांदी की रफ्तार पर लगा ब्रेक! अचानक गिरे दाम, तुरंत जानें ताजा रेट

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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार आज चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है. चांदी 5000 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर 254,500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. वहीं सोने के भाव में भी कमी देखने को मिली और शुद्ध सोना 1700 रुपये टूटकर 155,500 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया है.