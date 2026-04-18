/राजस्थान में सोना-चांदी के रेट ने मचाया हड़कंप, बाजार में आया बड़ा तूफानी बदलाव!

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 18 अप्रैल 2026 को सोना-चांदी के दाम बढ़े. चांदी ₹8,000 महंगी होकर ₹262,500/किलो और शुद्ध सोना ₹1,300 बढ़कर ₹156,800/10 ग्राम पहुंचा. जेवरात सोना ₹146,600/10 ग्राम रहा. बाजार में हलचल के बीच खरीदारी सामान्य रही.
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जयपुर सराफा बाजार में 18 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के दामों में फिर से बदलाव देखने को मिला है. बाजार में दिनभर हल्की हलचल बनी रही और ग्राहकों के बीच रेट को लेकर लगातार चर्चा चलती रही. हालांकि खरीदारी पूरी तरह से बंद नहीं हुई और लोग अपनी जरूरत के हिसाब से ही सोना-चांदी की खरीद करते नजर आए.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार आज चांदी में तेजी दर्ज की गई है. चांदी 8,000 रुपये महंगी होकर 262,500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. वहीं सोने के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और शुद्ध सोना 1,300 रुपये बढ़कर 156,800 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है.
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इसके अलावा जेवरात वाले सोने की कीमत में भी तेजी आई है. आज इसका भाव 146,600 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. ये सभी रेट जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं और पूरे बाजार में इन्हीं भावों के आधार पर कारोबार होता है.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बनी रही. कई लोग नए रेट जानने के लिए दुकानों पर पहुंचे, जबकि कुछ लोग आगे खरीदारी की योजना बनाते दिखाई दिए. कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा नहीं रहा और सामान्य कारोबार जारी रहा.
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पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के भावों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी हल्की तेजी तो कभी गिरावट का दौर बना हुआ है, जिससे बाजार में थोड़ी अनिश्चितता भी बनी हुई है. आज की तेजी ने एक बार फिर दामों को ऊपर की ओर धकेल दिया है.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात पर निर्भर करती हैं. इसके साथ ही देश में मांग और सप्लाई का संतुलन भी रेट को प्रभावित करता है, जिससे रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.
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आज कल लोग अपनी जरूरत और बजट के अनुसार ही निवेश कर रहे हैं. विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना-चांदी में निवेश करने से पहले बाजार की चाल को अच्छे से समझना जरूरी है, ताकि सही समय पर सही फैसला लिया जा सके.