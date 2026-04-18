/राजस्थान में सोना-चांदी के रेट ने मचाया हड़कंप, बाजार में आया बड़ा तूफानी बदलाव!

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जयपुर सराफा बाजार में 18 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के दामों में फिर से बदलाव देखने को मिला है. बाजार में दिनभर हल्की हलचल बनी रही और ग्राहकों के बीच रेट को लेकर लगातार चर्चा चलती रही. हालांकि खरीदारी पूरी तरह से बंद नहीं हुई और लोग अपनी जरूरत के हिसाब से ही सोना-चांदी की खरीद करते नजर आए.