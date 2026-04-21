/राजस्थान में सोना-चांदी खरीदने का सही समय आया!जानें गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

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जयपुर सराफा बाजार में 21 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के दामों में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है. दिनभर बाजार में रेट को लेकर चर्चा बनी रही और खरीदार भी नए भाव देखकर ही खरीदारी करते नजर आए. हालांकि बाजार पूरी तरह ठप नहीं रहा, लेकिन लोग अब सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही सोना-चांदी खरीद रहे हैं.