/राजस्थान में सोना-चांदी खरीदने का सही समय आया!जानें गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 21 अप्रैल 2026 को चांदी 1000 रुपये सस्ती होकर 257,000 रुपये प्रति किलो रही, जबकि सोने के दाम स्थिर रहे. शुद्ध सोना 156,000 रुपये और जेवरात सोना 145,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना रहा. बाजार में हल्की हलचल देखने को मिली.
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जयपुर सराफा बाजार में 21 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के दामों में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है. दिनभर बाजार में रेट को लेकर चर्चा बनी रही और खरीदार भी नए भाव देखकर ही खरीदारी करते नजर आए. हालांकि बाजार पूरी तरह ठप नहीं रहा, लेकिन लोग अब सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही सोना-चांदी खरीद रहे हैं.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार आज चांदी में गिरावट देखने को मिली है. चांदी 1000 रुपये सस्ती होकर 257,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. वहीं सोने के दाम स्थिर बने हुए हैं और इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है.
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आज शुद्ध सोना 156,000 रुपये प्रति दस ग्राम पर बना रहा. वहीं जेवरात वाले सोने का रेट 145,900 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. ये सभी भाव जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी किए गए हैं और पूरे बाजार में इन्हीं रेट्स के आधार पर खरीद-बिक्री होती है.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में लोगों की आवाजाही बनी रही. कुछ ग्राहक सिर्फ नए रेट जानने के लिए पहुंचे, तो कुछ लोग आने वाले दिनों में खरीदारी की योजना बनाते दिखे. कीमतों में ज्यादा हलचल न होने के बावजूद बाजार में पूरी तरह सन्नाटा नहीं रहा और सामान्य कारोबार चलता रहा.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतें बढ़ जाती हैं तो कभी अचानक गिरावट आ जाती है. इसी वजह से बाजार में हल्की अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और खरीदार भी सावधानी से कदम उठा रहे हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोना-चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर के उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक हालात पर काफी निर्भर करती हैं. इसके साथ ही देश में मांग और सप्लाई का संतुलन भी इन दामों को प्रभावित करता है, जिससे रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.
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आज के समय में लोग अपने बजट और जरूरत को ध्यान में रखकर ही निवेश कर रहे हैं. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोना-चांदी खरीदने से पहले बाजार की चाल को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ताकि सही समय पर सही फैसला लिया जा सके और नुकसान से बचा जा सके.