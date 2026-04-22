/राजस्थान सराफा बाजार में बड़ा धमाका! सोना-चांदी के दाम फिर उछले, जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 22 अप्रैल 2026 को सोना-चांदी के दामों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई. चांदी 700 रुपये महंगी होकर 257,700 रु/किलो और सोना 400 रुपये बढ़कर 156,400 रु/10 ग्राम पहुंचा. जेवरात सोना 146,300 रु/10 ग्राम रहा. बाजार में हल्की हलचल बनी रही.
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जयपुर सराफा बाजार में 22 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के दामों में फिर से हल्की हलचल देखने को मिली है. दिनभर बाजार में रेट को लेकर चर्चा बनी रही और खरीदार भी ताजा भाव देखकर ही खरीदारी करते नजर आए. हालांकि बाजार पूरी तरह शांत नहीं रहा, लेकिन ज्यादातर लोग अब जरूरत के अनुसार ही सोना-चांदी खरीद रहे हैं.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के अनुसार आज चांदी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चांदी 700 रुपये महंगी होकर 257,700 रू प्रति किलो पहुंच गई है. वहीं सोने के दामों में भी हल्का उछाल देखने को मिला है, जहां सोना 400 रुपये महंगा होकर 156,400 रू प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है.
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आज जेवरात वाले सोने का भाव भी बढ़ा है और यह 146,300 रू प्रति दस ग्राम पर दर्ज किया गया है. ये सभी रेट जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं और पूरे बाजार में इन्हीं भावों के आधार पर कारोबार होता है.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बनी रही. कुछ लोग सिर्फ नए रेट जानने पहुंचे तो कुछ ने आने वाले दिनों में खरीदारी करने की योजना बनाई. कीमतों में ज्यादा बड़ा बदलाव न होने के बावजूद बाजार में हल्की रौनक बनी रही.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. कभी कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं तो कभी अचानक गिरावट आ जाती है. इसी वजह से बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और खरीदार सोच-समझकर फैसले ले रहे हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना-चांदी के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक हालात पर काफी निर्भर करते हैं. इसके अलावा देश में मांग और सप्लाई का संतुलन भी कीमतों को प्रभावित करता है, जिससे रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.
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आज के समय में लोग निवेश करते वक्त अपने बजट और जरूरत का खास ध्यान रख रहे हैं. विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना-चांदी खरीदने से पहले बाजार की स्थिति को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि सही समय पर सही फैसला लिया जा सके और नुकसान से बचा जा सके.