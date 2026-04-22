/राजस्थान सराफा बाजार में बड़ा धमाका! सोना-चांदी के दाम फिर उछले, जानें ताजा रेट

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जयपुर सराफा बाजार में 22 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के दामों में फिर से हल्की हलचल देखने को मिली है. दिनभर बाजार में रेट को लेकर चर्चा बनी रही और खरीदार भी ताजा भाव देखकर ही खरीदारी करते नजर आए. हालांकि बाजार पूरी तरह शांत नहीं रहा, लेकिन ज्यादातर लोग अब जरूरत के अनुसार ही सोना-चांदी खरीद रहे हैं.