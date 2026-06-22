/सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

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Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 22 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों महंगे हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल सामान्य ही बना हुआ है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने आज के रेट जारी किए हैं.