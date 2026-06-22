/सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 22 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में तेजी रही. चांदी 3700 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 244,000 रु/किलो और सोना 1300 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 150,500 रु/10 ग्राम पहुंचा. बढ़त के बावजूद बाजार सामान्य रहा और खरीदारी सीमित रही.
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Gold Silver Price
जयपुर सराफा बाजार से 22 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों महंगे हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल सामान्य ही बना हुआ है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने आज के रेट जारी किए हैं.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक आज चांदी का भाव 244,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. इसमें करीब 3700 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है. कीमत बढ़ने के बाद भी बाजार में ज्यादा हलचल नहीं रही, हालांकि कुछ लोगों ने इसे खरीदारी का मौका मानकर हल्की-फुल्की खरीद की.
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आज सोने के रेट में भी तेजी देखने को मिली है. शुद्ध सोना 150,500 रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच गया है, यानी करीब 1300 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. वहीं जेवरात सोने का भाव 139,500 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. दाम बढ़ने के बावजूद ग्राहकों की खरीदारी पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में रोजमर्रा जैसा ही माहौल देखने को मिला. कुछ लोग सिर्फ नए रेट जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ने अपनी जरूरत के हिसाब से हल्की खरीदारी की. दिनभर न तो भारी भीड़ दिखी और न ही किसी तरह की तेज खरीदारी का दबाव बना.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. कभी अचानक तेजी आ जाती है तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से अब लोग बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बच रहे हैं और सोच-समझकर फैसला ले रहे हैं.
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जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी के दाम सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर सीधा असर डालती हैं. इसी वजह से कीमतों में लगातार बदलाव होता रहता है.
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विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कई बार नुकसान भी करा सकता है.