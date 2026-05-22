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सराफा बाजार में सुनामी, सोना-चांदी के भाव उड़े आसमान पर! जानें आज के ताजा रेट

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: May 22, 2026, 06:00 PM|Updated: May 22, 2026, 06:00 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 22 मई 2026 को सोना ₹500 महंगा होकर ₹162,500 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹2,500 बढ़कर ₹275,000 प्रति किलो पहुंची. जेवरात सोना ₹151,000 रहा. बाजार में हल्की तेजी और सामान्य खरीदारी का रुख देखा गया.

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Gold Silver Price

जयपुर सराफा बाजार से 22 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला. चांदी में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि सोने के भाव में भी मजबूती देखने को मिली. इसी वजह से पूरे दिन बाजार में हल्की हलचल बनी रही और खरीदार रेट को लेकर सतर्क नजर आए.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार आज चांदी ₹2,500 प्रति किलो महंगी रही. इसके बाद चांदी का नया भाव ₹275,000 प्रति किलो दर्ज किया गया. वहीं सोने की कीमत में भी ₹500 प्रति दस ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे बाजार में तेजी का माहौल रहा.
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ताजा रेट के मुताबिक शुद्ध सोना आज ₹162,500 प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात सोने का भाव ₹151,000 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया. इन नए भावों के बाद खरीदारी और बिक्री दोनों ही सामान्य रूप से चलती रही और ग्राहकों की आवाजाही बनी रही.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की रौनक देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के ताजा भाव जानने के लिए पहुंचे, जबकि कई ग्राहकों ने कीमतों में आए बदलाव को देखते हुए खरीदारी भी की. हालांकि पूरे दिन किसी बड़ी तेजी या अचानक गिरावट जैसी स्थिति नहीं रही.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतें बढ़ जाती हैं तो कभी हल्की नरमी आ जाती है. इसी कारण निवेशक और ग्राहक दोनों ही अब रोजाना के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
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जानकारों के मुताबिक सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं करतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. यही वजह है कि इनके भाव रोजाना बदलते रहते हैं.
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फिलहाल विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा रेट जरूर जांच लें. सही समय पर की गई खरीदारी फायदा दे सकती है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण भी बन सकता है.
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