/सराफा बाजार में सुनामी, सोना-चांदी के भाव उड़े आसमान पर! जानें आज के ताजा रेट

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Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 22 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला. चांदी में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि सोने के भाव में भी मजबूती देखने को मिली. इसी वजह से पूरे दिन बाजार में हल्की हलचल बनी रही और खरीदार रेट को लेकर सतर्क नजर आए.