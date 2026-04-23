/राजस्थान में चांदी ने मारी लंबी छलांग, सोना औंधे मुंह गिरा नीचे! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 23 अप्रैल 2026 को सोना-चांदी के दामों में हल्का उतार-चढ़ाव रहा. चांदी 6,200 रुपये बढ़कर 251,500 रुपये/किलो और सोना 1,100 रुपये घटकर 155,300 रुपये/10 ग्राम पर पहुंचा. बाजार में खरीदारी सामान्य रही.
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जयपुर सराफा बाजार में 23 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के दामों में हल्की हलचल देखने को मिली है. पूरे दिन बाजार में रेट को लेकर चर्चा चलती रही और ग्राहक भी ताजा भाव देखकर ही खरीदारी करते नजर आए. हालांकि बाजार में कोई बड़ी तेजी या गिरावट नहीं रही, लेकिन लोगों की खरीदारी जरूरत के हिसाब से ही बनी रही.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार आज चांदी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चांदी 6,200 रुपये महंगी होकर 251,500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. वहीं सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली है और यह 1,100 रुपये सस्ता होकर 155,300 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया है.
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आज जेवरात वाले सोने के रेट भी नीचे आए हैं. यह 145,200 रुपये प्रति दस ग्राम पर दर्ज किया गया है. ये सभी रेट जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं और पूरे बाजार में कारोबार इन्हीं भावों के आधार पर होता है.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बनी रही. कुछ लोग सिर्फ आज के रेट जानने के लिए पहुंचे तो कुछ ने आने वाले समय में खरीदारी की योजना बनाई. कीमतों में बड़े बदलाव न होने के बावजूद बाजार में हल्की रौनक देखने को मिली.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है. कभी कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं तो कभी अचानक गिरावट आ जाती है. इसी वजह से बाजार में अनिश्चितता बनी रहती है और लोग सोच-समझकर ही निवेश कर रहे हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना-चांदी के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक हालात पर काफी हद तक निर्भर करते हैं. इसके साथ ही देश में मांग और सप्लाई का संतुलन भी कीमतों को प्रभावित करता है, जिससे रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.
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आज के समय में निवेशक अपने बजट और जरूरत को ध्यान में रखकर ही फैसला ले रहे हैं. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोना-चांदी खरीदने से पहले बाजार की स्थिति को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि सही समय पर सही निर्णय लिया जा सके और किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके.