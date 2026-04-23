/राजस्थान में चांदी ने मारी लंबी छलांग, सोना औंधे मुंह गिरा नीचे! जानें ताजा रेट

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जयपुर सराफा बाजार में 23 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के दामों में हल्की हलचल देखने को मिली है. पूरे दिन बाजार में रेट को लेकर चर्चा चलती रही और ग्राहक भी ताजा भाव देखकर ही खरीदारी करते नजर आए. हालांकि बाजार में कोई बड़ी तेजी या गिरावट नहीं रही, लेकिन लोगों की खरीदारी जरूरत के हिसाब से ही बनी रही.