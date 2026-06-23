/आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

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Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 23 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में एक बार फिर भारी गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों सस्ते हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल सामान्य ही बना हुआ है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से आज के रेट जारी किए गए हैं.