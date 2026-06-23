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आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 23, 2026, 06:33 PM|Updated: Jun 23, 2026, 06:33 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 23 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई. चांदी 10,300 रुपये प्रति किलो और सोना 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ. बाजार में खरीदारी सामान्य रही, जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने नए रेट जारी किए.

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जयपुर सराफा बाजार से 23 जून 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में एक बार फिर भारी गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों सस्ते हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार में खरीदारी का माहौल सामान्य ही बना हुआ है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से आज के रेट जारी किए गए हैं.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार आज चांदी का भाव 233,700 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. इसमें करीब 10,300 रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट देखने को मिली है. कीमत कम होने के बाद भी बाजार में कोई खास हलचल नहीं दिखी, हालांकि कुछ ग्राहकों ने इसे खरीदारी का अच्छा मौका मानकर थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर की.
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आज सोने के रेट में भी गिरावट देखने को मिली है. शुद्ध सोना 148,500 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया है, यानी करीब 2000 रुपये की कमी दर्ज की गई है. वहीं जेवरात सोने का भाव 137,600 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. दाम घटने के बावजूद ग्राहकों की खरीद पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिला.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में सामान्य दिन जैसा माहौल देखने को मिला. कुछ लोग सिर्फ नए रेट जानने के लिए पहुंचे तो कुछ ने जरूरत के हिसाब से हल्की खरीदारी की. पूरे दिन बाजार में न तो ज्यादा भीड़ रही और न ही किसी तरह की तेज खरीदारी का दबाव बना.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर चल रहा है. कभी तेजी आती है तो कभी अचानक गिरावट दर्ज होती है. इसी वजह से अब लोग जल्दबाजी में खरीदारी करने से बच रहे हैं और सोच-समझकर ही फैसला ले रहे हैं.
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जानकारों के मुताबिक सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक स्थिति और निवेशकों की गतिविधियां भी इन पर बड़ा असर डालती हैं. इसी कारण कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिलता है.
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विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर किया गया निवेश फायदा दे सकता है, जबकि बिना जानकारी के किया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण भी बन सकता है.
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