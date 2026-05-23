/अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

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Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 23 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. चांदी और सोना दोनों ही सस्ते हुए, जिससे बाजार में हल्की सुस्ती का माहौल रहा और खरीदार भी रेट को लेकर थोड़ा सतर्क नजर आए.