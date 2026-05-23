Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: May 23, 2026, 06:07 PM|Updated: May 23, 2026, 06:07 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 23 मई 2026 को सोना ₹500 और चांदी ₹2000 सस्ती रही. चांदी ₹273000/किलो, शुद्ध सोना ₹162000/10 ग्राम और जेवरात सोना ₹150500/10 ग्राम दर्ज हुआ. बाजार में हल्की सुस्ती और ग्राहकों की सतर्कता देखी गई.

Gold Silver Price1/7

Gold Silver Price

जयपुर सराफा बाजार से 23 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. चांदी और सोना दोनों ही सस्ते हुए, जिससे बाजार में हल्की सुस्ती का माहौल रहा और खरीदार भी रेट को लेकर थोड़ा सतर्क नजर आए.
Gold Silver Price2/7

Gold Silver Price

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी ₹2,000 प्रति किलो सस्ती रही. इसके बाद चांदी का नया भाव ₹273,000 प्रति किलो दर्ज किया गया. वहीं सोने के दाम में भी ₹500 प्रति दस ग्राम की गिरावट देखने को मिली.
Gold Silver Price3/7

Gold Silver Price

ताजा रेट के मुताबिक शुद्ध सोना आज ₹162,000 प्रति दस ग्राम पर आ गया है. वहीं जेवरात सोने का भाव ₹150,500 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया. इन नए भावों के बाद बाजार में खरीदारी और बिक्री दोनों ही सामान्य गति से चलती रहीं.
Gold Silver Price4/7

Gold Silver Price

सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की-फुल्की आवाजाही देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के रेट जानने पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए खरीदारी भी की. हालांकि पूरे दिन बाजार में कोई बड़ी तेजी या भारी गिरावट जैसी स्थिति नहीं दिखी.
Gold Silver Price5/7

Gold Silver Price

पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दाम लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं. कभी भाव बढ़ जाते हैं तो कभी हल्की गिरावट आ जाती है. इसी वजह से अब ग्राहक और निवेशक दोनों ही रोजाना के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
Gold Silver Price6/7

Gold Silver Price

जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ लोकल मांग पर निर्भर नहीं करतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. इसी वजह से इनके दामों में रोज बदलाव देखने को मिलता है.
Gold Silver Price7/7

Gold Silver Price

फिलहाल विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा भाव जरूर देख लें. सही समय पर की गई खरीदारी फायदा दे सकती है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण भी बन सकता है.
Tags:
Gold Silver Price
Gold SIlver Rate
Rajasthan news

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NEET परीक्षा में अफवाह फैलाई या की गड़बड़ी, तो सीधे SOG और पुलिस करेगी एक्शन, राजस्थान सरकार का नया फरमान जारी

NEET परीक्षा में अफवाह फैलाई या की गड़बड़ी, तो सीधे SOG और पुलिस करेगी एक्शन, राजस्थान सरकार का नया फरमान जारी

Rajasthan news
2

पति ने बच्चे के सामने किया बर्बर व्यवहार… गैस चालू कर किया कमरे में बंद, फिर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम

rajasthan crime news
3

बीकानेर से जोधपुर तक रोजगार मेले की धूम, हजारों युवाओं के सपने हुए पूरे

Rajasthan Rojgar Mela 2026
4

मोदी सरकार के 12 साल पर BJP का मेगा जनसंपर्क, 5 जून से 21 जून तक गांव-ढाणी तक कई कार्यक्रम

pm modi
5

मोदी सरकार @12: हर जिले में 500 VIP से संपर्क, 1000 जगहों पर वर्कशॉप, BJP के इस महा-अभियान का पूरा रोडमैप

rajasthan politics news