/अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 23 मई 2026 को सोना ₹500 और चांदी ₹2000 सस्ती रही. चांदी ₹273000/किलो, शुद्ध सोना ₹162000/10 ग्राम और जेवरात सोना ₹150500/10 ग्राम दर्ज हुआ. बाजार में हल्की सुस्ती और ग्राहकों की सतर्कता देखी गई.
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Gold Silver Price
जयपुर सराफा बाजार से 23 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. चांदी और सोना दोनों ही सस्ते हुए, जिससे बाजार में हल्की सुस्ती का माहौल रहा और खरीदार भी रेट को लेकर थोड़ा सतर्क नजर आए.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी ₹2,000 प्रति किलो सस्ती रही. इसके बाद चांदी का नया भाव ₹273,000 प्रति किलो दर्ज किया गया. वहीं सोने के दाम में भी ₹500 प्रति दस ग्राम की गिरावट देखने को मिली.
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ताजा रेट के मुताबिक शुद्ध सोना आज ₹162,000 प्रति दस ग्राम पर आ गया है. वहीं जेवरात सोने का भाव ₹150,500 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया. इन नए भावों के बाद बाजार में खरीदारी और बिक्री दोनों ही सामान्य गति से चलती रहीं.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की-फुल्की आवाजाही देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के रेट जानने पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए खरीदारी भी की. हालांकि पूरे दिन बाजार में कोई बड़ी तेजी या भारी गिरावट जैसी स्थिति नहीं दिखी.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दाम लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं. कभी भाव बढ़ जाते हैं तो कभी हल्की गिरावट आ जाती है. इसी वजह से अब ग्राहक और निवेशक दोनों ही रोजाना के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
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जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ लोकल मांग पर निर्भर नहीं करतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. इसी वजह से इनके दामों में रोज बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा भाव जरूर देख लें. सही समय पर की गई खरीदारी फायदा दे सकती है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण भी बन सकता है.