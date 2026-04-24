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राजस्थान सराफा बाजार में भूचाल, सोना-चांदी के दामों में आई बड़ी गिरावट!

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 24, 2026, 05:58 PM|Updated: Apr 24, 2026, 05:58 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 24 अप्रैल 2026 को सोना 600 रुपये सस्ता होकर 154,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 3,500 रुपये गिरकर 248,000 रुपये प्रति किलो रही. बाजार में हल्की हलचल रही और ग्राहक ताजा रेट देखकर ही खरीदारी करते नजर आए.

Gold Silver Price1/7
जयपुर सराफा बाजार में 24 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के दामों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. दिनभर बाजार में रेट को लेकर चर्चा चलती रही और लोग ताजा भाव देखकर ही खरीदारी करते नजर आए. हालांकि किसी बड़ी तेजी या गिरावट का माहौल नहीं रहा, लेकिन खरीदारी जरूरत के हिसाब से लगातार बनी रही.
Gold Silver Price2/7
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के मुताबिक आज चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है. चांदी 3,500 रुपये सस्ती होकर 248,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. वहीं सोने के दामों में भी कमी आई है और यह 600 रुपये सस्ता होकर 154,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया है.
Gold Silver Price3/7
आज जेवरात वाले सोने की कीमत भी नीचे दर्ज की गई है. यह 144,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर बिक रहा है. ये सभी भाव जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं और पूरे बाजार में कारोबार इन्हीं रेट के आधार पर हो रहा है.
Gold Silver Price4/7
सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के रेट जानने के लिए पहुंचे तो कुछ ने आगे खरीदारी की योजना बनाई. कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं होने के बावजूद बाजार में हल्की रौनक बनी रही.
Gold Silver Price5/7
पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. कभी रेट तेजी से ऊपर चले जाते हैं तो कभी अचानक गिरावट आ जाती है. इसी वजह से बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बनी रहती है और लोग सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं.
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बाजार के जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात पर काफी हद तक निर्भर करती हैं. इसके साथ ही देश में मांग और सप्लाई का असर भी सीधे दामों पर पड़ता है, जिससे रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.
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आज के समय में निवेशक अपने बजट और जरूरत के हिसाब से ही फैसला ले रहे हैं. विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना-चांदी खरीदने से पहले बाजार की स्थिति को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि सही समय पर सही निर्णय लिया जा सके और किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके.
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