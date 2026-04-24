/राजस्थान सराफा बाजार में भूचाल, सोना-चांदी के दामों में आई बड़ी गिरावट!

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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के मुताबिक आज चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है. चांदी 3,500 रुपये सस्ती होकर 248,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. वहीं सोने के दामों में भी कमी आई है और यह 600 रुपये सस्ता होकर 154,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया है.