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सराफा बाजार में आज का बड़ा धमाका, सोना-चांदी के दामों में तगड़ा उछाल!

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 25, 2026, 05:57 PM|Updated: Apr 25, 2026, 05:57 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 25 अप्रैल 2026 को सोना-चांदी के दामों में तेजी देखी गई. चांदी 2,500 रुपये बढ़कर 250,500 रुपये प्रति किलो और सोना 800 रुपये बढ़कर 155,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा. जेवरात सोना 145,400 रुपये रहा. बाजार में हल्की रौनक बनी रही.

Gold Silver Price1/7
जयपुर सराफा बाजार में 25 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के दामों में एक बार फिर हल्की तेजी देखने को मिली है. दिनभर बाजार में रेट को लेकर हलचल बनी रही और खरीदार भी ताजा भाव देखकर ही खरीदारी करते नजर आए. हालांकि बाजार में कोई बड़ी उछाल या भारी गिरावट नहीं रही, लेकिन मांग सामान्य बनी रही और लेन-देन चलता रहा.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के अनुसार आज चांदी में 2,500 रुपये की तेजी दर्ज की गई है. इसके बाद चांदी का भाव बढ़कर 250,500 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है. वहीं सोने के दामों में भी 800 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और शुद्ध सोना 155,500 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है.
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आज जेवरात वाले सोने की कीमत भी ऊपर गई है. यह अब 145,400 रुपये प्रति दस ग्राम पर बिक रहा है. ये सभी ताजा भाव जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी किए गए हैं और पूरे बाजार में कारोबार इन्हीं रेट्स के आधार पर हो रहा है.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बनी रही. कुछ लोग सिर्फ भाव जानने के लिए पहुंचे तो कुछ ने मौके का फायदा उठाकर खरीदारी भी की. कीमतों में ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं होने के बावजूद बाजार में हल्की रौनक देखने को मिली.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. कभी कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं तो कभी अचानक नीचे आ जाती हैं. इसी वजह से आम खरीदार थोड़ा सतर्क होकर ही खरीदारी कर रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी की कीमतें कई अंतरराष्ट्रीय कारणों पर निर्भर करती हैं. इसमें डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक स्थिति और विदेशी बाजारों में मांग का बड़ा असर रहता है. इसके साथ ही देश में त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन में भी मांग बढ़ने से दामों पर असर पड़ता है.
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आज के समय में लोग निवेश को लेकर ज्यादा सोच-समझकर कदम उठा रहे हैं. विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना-चांदी खरीदने से पहले बाजार के रुझान को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि सही समय पर सही निर्णय लिया जा सके और किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके.
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