/सराफा बाजार में आज का बड़ा धमाका, सोना-चांदी के दामों में तगड़ा उछाल!

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जयपुर सराफा बाजार में 25 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के दामों में एक बार फिर हल्की तेजी देखने को मिली है. दिनभर बाजार में रेट को लेकर हलचल बनी रही और खरीदार भी ताजा भाव देखकर ही खरीदारी करते नजर आए. हालांकि बाजार में कोई बड़ी उछाल या भारी गिरावट नहीं रही, लेकिन मांग सामान्य बनी रही और लेन-देन चलता रहा.