/राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

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Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 26 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों ही सस्ते हुए, जिससे बाजार में हल्की सुस्ती का माहौल रहा और खरीदार भी रेट को लेकर थोड़ा संभलकर नजर आए.