/राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 26 मई 2026 को सोना-चांदी के दामों में गिरावट रही. चांदी 4300 रु और सोना 1600 रु सस्ता हुआ. बाजार में सुस्ती रही, जबकि खरीदार रेट में गिरावट के बाद भी सतर्क नजर आए.
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जयपुर सराफा बाजार से 26 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव सामने आए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों ही सस्ते हुए, जिससे बाजार में हल्की सुस्ती का माहौल रहा और खरीदार भी रेट को लेकर थोड़ा संभलकर नजर आए.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी में ₹4,300 प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बाद चांदी का नया भाव ₹273,700 प्रति किलो पर पहुंच गया है. वहीं सोने की कीमत में भी ₹1,600 प्रति दस ग्राम की कमी देखने को मिली है.
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ताजा रेट के अनुसार शुद्ध सोना आज ₹161,000 प्रति दस ग्राम पर आ गया है. वहीं जेवरात सोने का भाव ₹148,900 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. इन नए रेट के बाद बाजार में खरीदारी और बिक्री दोनों ही सामान्य तरीके से चलती रही और ग्राहकों की आवाजाही बनी रही.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की रौनक देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के ताजा भाव जानने के लिए पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने दाम गिरने के बाद खरीदारी भी की. हालांकि पूरे दिन किसी बड़ी तेजी या अचानक गिरावट जैसी स्थिति नहीं बनी.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. कभी कीमतें ऊपर जाती हैं तो कभी अचानक नीचे आ जाती हैं. इसी वजह से अब निवेशक और ग्राहक दोनों ही रोजाना के रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
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जानकारों के मुताबिक सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ स्थानीय मांग से नहीं बदलतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. यही कारण है कि इनके दाम रोज बदलते रहते हैं.
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फिलहाल विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा भाव जरूर जांच लें. सही समय पर की गई खरीदारी फायदा दे सकती है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण भी बन जाता है.