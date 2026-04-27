/सराफा बाजार में मच गया तहलका, सोना-चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 27 अप्रैल 2026 को सोना-चांदी में हल्की तेजी रही. चांदी ₹251,800/किलो और शुद्ध सोना ₹155,800/10 ग्राम पहुंचा. जेवरात सोना ₹145,700/10 ग्राम रहा. बाजार में हल्की रौनक और सामान्य खरीदारी देखने को मिली.
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जयपुर सराफा बाजार में 27 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी के दामों में हल्की तेजी दर्ज की गई है. पूरे दिन बाजार में हलचल बनी रही और खरीदार भी ताजा रेट देखकर ही लेन-देन करते नजर आए. हालांकि किसी बड़ी तेजी या गिरावट का असर नहीं दिखा, लेकिन सामान्य मांग बनी रही और कारोबार सुचारू रूप से चलता रहा.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी ताजा भाव के अनुसार, चांदी में आज 1300 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसके बाद चांदी का रेट बढ़कर 251,800 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है. वहीं सोने के दामों में भी हल्की तेजी रही और यह करीब 300 रुपये महंगा होकर बाजार में दर्ज किया गया.
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आज शुद्ध सोने की कीमत भी बढ़कर 155,800 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई है. इसके साथ ही जेवरात बनाने वाले सोने के भाव में भी बदलाव हुआ है और यह अब 145,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर बिक रहा है. ये सभी रेट जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं और पूरे बाजार में इन्हीं के आधार पर कारोबार हो रहा है.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में लोगों की आवाजाही बनी रही. कुछ ग्राहक सिर्फ भाव जानने के लिए पहुंचे, तो कुछ ने हल्की खरीदारी भी की. कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं होने के बावजूद बाजार में एक तरह की स्थिर रौनक देखने को मिली.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. कभी तेजी अचानक बढ़ जाती है तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती है. इसी वजह से आम खरीदार अब सोच-समझकर ही निवेश कर रहे हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं.
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बाजार जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी के रेट सिर्फ स्थानीय कारणों पर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी प्रभावित होते हैं. डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक हालात और विदेशों में बढ़ती मांग का सीधा असर इनकी कीमतों पर पड़ता है. साथ ही भारत में शादी और त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने से भी रेट ऊपर-नीचे होते रहते हैं.
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आज के समय में निवेशक पहले की तुलना में ज्यादा सतर्क हो गए हैं. विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना और चांदी खरीदने से पहले बाजार की चाल को अच्छे से समझ लेना चाहिए. सही समय पर लिया गया फैसला ही निवेश को सुरक्षित और फायदेमंद बना सकता है.