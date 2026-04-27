/सराफा बाजार में मच गया तहलका, सोना-चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार! जानें ताजा रेट

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आज शुद्ध सोने की कीमत भी बढ़कर 155,800 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई है. इसके साथ ही जेवरात बनाने वाले सोने के भाव में भी बदलाव हुआ है और यह अब 145,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर बिक रहा है. ये सभी रेट जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं और पूरे बाजार में इन्हीं के आधार पर कारोबार हो रहा है.