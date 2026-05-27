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राजस्थान में ओंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट, सराफा बाजार में भूचाल! जानें ताजा भाव

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: May 27, 2026, 06:05 PM|Updated: May 27, 2026, 06:05 PM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है. 27 मई 2026 को जयपुर सराफा बाजार में चांदी ₹4,200 और सोना ₹500 सस्ता हुआ. चांदी ₹2,69,500 प्रति किलो और शुद्ध सोना ₹1,60,500 प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ. बाजार में हल्की सुस्ती रही.

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जयपुर सराफा बाजार से 27 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों ही सस्ते हुए हैं, जिससे बाजार में हल्की सुस्ती का माहौल बना रहा और खरीदार भी रेट को लेकर थोड़ा सतर्क नजर आए.
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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी में ₹4,200 प्रति किलो की कमी दर्ज की गई है. इसके बाद चांदी का नया भाव ₹269,500 प्रति किलो पर पहुंच गया है. वहीं सोने के दाम में भी ₹500 प्रति दस ग्राम की गिरावट देखने को मिली है.
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ताजा रेट के अनुसार शुद्ध सोना आज ₹160,500 प्रति दस ग्राम पर आ गया है. वहीं जेवरात सोने का भाव ₹148,400 प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. नए रेट के बाद बाजार में खरीदारी और बिक्री दोनों ही सामान्य तरीके से चलती रही और ग्राहकों की आवाजाही भी बनी रही.
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सुबह से ही जयपुर के सराफा बाजार में हल्की-फुल्की रौनक देखने को मिली. कुछ लोग सिर्फ आज के भाव जानने पहुंचे, जबकि कुछ ग्राहकों ने कीमतों में आई गिरावट का फायदा उठाकर खरीदारी भी की. हालांकि पूरे दिन बाजार में कोई बड़ी तेजी या भारी गिरावट जैसी स्थिति नहीं बनी.
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पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दाम लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं. कभी रेट बढ़ जाते हैं तो कभी अचानक नरमी आ जाती है. इसी कारण निवेशक और आम ग्राहक दोनों ही अब रोजाना के भाव पर नजर बनाए हुए हैं.
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जानकार बताते हैं कि सोना-चांदी की कीमतें सिर्फ लोकल मांग पर निर्भर नहीं करतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक हालात का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. यही वजह है कि इनके दामों में रोज बदलाव देखने को मिलता है.
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फिलहाल विशेषज्ञों की यही सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा ताजा रेट जरूर देख लें. सही समय पर की गई खरीदारी फायदा दे सकती है, जबकि बिना जानकारी के लिया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण भी बन सकता है.
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