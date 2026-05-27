/राजस्थान में ओंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट, सराफा बाजार में भूचाल! जानें ताजा भाव

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Gold Silver Price जयपुर सराफा बाजार से 27 मई 2026 के सोना-चांदी के ताजा रेट सामने आए हैं. आज कारोबार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी दोनों ही सस्ते हुए हैं, जिससे बाजार में हल्की सुस्ती का माहौल बना रहा और खरीदार भी रेट को लेकर थोड़ा सतर्क नजर आए.